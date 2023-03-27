Жителей Волгограда опросят на тему необходимости референдума по переименованию города в Сталинград

В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова.

По результатам опроса примут решение, будет ли проводиться референдум. Сейчас с такой инициативой выступают волгоградские ветераны.

Фото: ru.wikipedia.org/A.Savin.

Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград ходят уже достаточно долго. В конце января 2023 года бывший премьер-министр России Сергей Степашин призвал пойти на такой шаг, чтобы сохранить память о победе в Сталинградской битве.

Напомним, Сталинградом город назывался с 1925-го по 1961 год. 10 ноября 1961 года указом президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоили название Волгоград.

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Айрат Назипов