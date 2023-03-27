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Жителей Волгограда опросят на тему необходимости референдума по переименованию города в Сталинград

10:45, 27.03.2023 3
Жителей Волгограда опросят на тему необходимости референдума по переименованию города в Сталинград
Фото: ru.wikipedia.org/Skif-Kerch

В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова.

По результатам опроса примут решение, будет ли проводиться референдум. Сейчас с такой инициативой выступают волгоградские ветераны.

Фото: ru.wikipedia.org/A.Savin.

Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград ходят уже достаточно долго. В конце января 2023 года бывший премьер-министр России Сергей Степашин призвал пойти на такой шаг, чтобы сохранить память о победе в Сталинградской битве.

Напомним, Сталинградом город назывался с 1925-го по 1961 год. 10 ноября 1961 года указом президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоили название Волгоград.

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Айрат Назипов
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Хватит издеваться над историей
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  • Анонимно 27 мар
    мнение не однозначное у народа.. полагаю, голосование необходимо..
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  • Анонимно 28 мар
    Цена восстановления уничтожения реформаторами запада истории Российского государства в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 г.г. - принцип историзма.
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