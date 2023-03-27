КАМАЗ направит в Подмосковье свыше 400 автобусов

ПАО «КАМАЗ» поставит в Подмосковье более 400 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба челнинской компании.

В январе 2023 года КАМАЗ выиграл два аукциона на поставку автобусов для АО «Мострансавто» — крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья. Согласно первому контракту челнинское предприятие должно было организовать поставку 80 городских автобусов и 329 пригородных транспортных средств — согласно второму.

Городские автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 по первому контракту уже вышли на маршруты. Для Подмосковья автобусы выполнены в фирменной окраске транспорта области — основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цветов, расположенных на боковых сторонах кузова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это знаковое для нас событие, поскольку продукция компании впервые будет задействована для пассажирских перевозок в пригородном сообщении и на маршрутах городов Подмосковья. Я надеюсь, что жители Московской области по достоинству оценят новые современные автобусы НЕФАЗ, — сказал директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Автобусы вмещают 105 человек. В салоне установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, электронные маршрутоуказатели и валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

Две недели назад гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились, что КАМАЗ разработает для «Газпрома» модели междугороднего автобуса и внедорожного автомобиля на природном газе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов