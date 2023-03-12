В Израиле проходят крупнейшие в истории страны протесты — на улицу вышли более 500 тыс. человек

В Израиле десятую неделю подряд продолжаются масштабные протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. Акции стали крупнейшими в истории страны.

Демонстрации, проходившие вчера вечером, собрали в общей сложности порядка 500 тыс. участников.

В Тель-Авиве на митинг вышли больше 250 тыс. человек, в Хайфе — 50 тыс. человек, в Раанане — 9 тыс., в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. человек. Протесты прошли минимум в 95 разных израильских городах, сообщает РБК.

Нынешний лидер оппозиции Яир Лапид (экс-премьер) заявил о «величайшем кризисе» в истории Израиля. Осудил реформу и израильский президент Ицхак Герцог, назвав планы правительства кошмаром. Он призвал правящую партию отказаться от закона, чтобы страну миновал кризис.



Отметим, что в случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. Протестующие обвиняют инициаторов проекта в стремлении сконцентрировать власть в руках правящей партии.



Протесты с конца января проходят и во Франции — против принятия пенсионной реформы. В субботу в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. Во вторник на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране — почти 1,3 млн человек.



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Илина Хакимова