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Ксения Собчак рассказала об «озере» вместо дороги в Куюках

18:02, 27.03.2023 6
Ксения Собчак рассказала об «озере» вместо дороги в Куюках
Фото: t.me/bloodysx

Жители деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана не могут выехать со дворов на автомобилях: вместо дороги — огромная лужа. Такая ситуация из-за растаявшего снега наблюдается каждый год, однако власти не решают ее, на ситуацию обратила внимание российская журналистка Ксения Собчак.

По словам жителей, затопленная дорога — одна из двух, ведущих в лицей. Жители отмечают, что размер лужи после таяния снега сравним с маленьким озером:

— Обращения по ее устранению неоднократно направлялись через народный контроль, но, как говорится, воз и ныне там. Мы не имеем возможности выехать отсюда на своих автомобилях, потому что словить гидроудар здесь — плевое дело и не самое дешевое.

Жители обвинили местную администрацию в том, что за обещаниями о ремонте ничего не следует — власти просто ждут, когда все высохнет.

Жители деревни Куюки пытаются обратить внимание властей на проблему различными способами уже не первый год. В частности, многократные жалобы публиковали под утренними постами раиса республики Рустама Минниханова. По их словам, глава Пестречинского района ссылается на отсутствие бюджета и не планирует разрешить ситуацию.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Собчак ваш преданный читатель)
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  • Анонимно 27 мар
    Собчак, как последняя Инстанция власти, надеюсь поможет жителям Куюков решить эту проблему. А местные власти пусть гордятся такой большой лужей .
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  • Анонимно 27 мар
    В Куюки едет ревизор!
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    Анонимно 27 мар
    Ксения , ты рупор . Очень бы хотелось пригласить тебя ещё раз в гости по адресу : город Набережные Челны , переулок Есенина, д. 3, чтобы вы пришли в шоковое состояние, как живут избиратели депутатов этого дома. Я по сей день в шоке, много видела, но такого никогда. С уважением, Ольга.
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  • Анонимно 27 мар
    Молодец! собчак!
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  • Анонимно 28 мар
    Сдам резиновую лодку в аренду
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