Ксения Собчак рассказала об «озере» вместо дороги в Куюках

Жители деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана не могут выехать со дворов на автомобилях: вместо дороги — огромная лужа. Такая ситуация из-за растаявшего снега наблюдается каждый год, однако власти не решают ее, на ситуацию обратила внимание российская журналистка Ксения Собчак.



По словам жителей, затопленная дорога — одна из двух, ведущих в лицей. Жители отмечают, что размер лужи после таяния снега сравним с маленьким озером:

— Обращения по ее устранению неоднократно направлялись через народный контроль, но, как говорится, воз и ныне там. Мы не имеем возможности выехать отсюда на своих автомобилях, потому что словить гидроудар здесь — плевое дело и не самое дешевое.

Жители обвинили местную администрацию в том, что за обещаниями о ремонте ничего не следует — власти просто ждут, когда все высохнет.

Жители деревни Куюки пытаются обратить внимание властей на проблему различными способами уже не первый год. В частности, многократные жалобы публиковали под утренними постами раиса республики Рустама Минниханова. По их словам, глава Пестречинского района ссылается на отсутствие бюджета и не планирует разрешить ситуацию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко