Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы

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Президент Израиля Ицхак Герцог, ранее высказывавшийся против судебной реформы, призвал правительство остановить реформирование судебной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пост президента на своей странице в одной из соцсетей.

— Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы], — заявил Герцог.

Президент Израиля констатировал крайне напряженную общественно-политическую обстановку в стране на фоне новых протестов и столкновений между демонстрантами и полицией.

— Глубокая тревога охватила нацию. Национальная безопасность, экономика, общество — все под угрозой, — отметил он.

В минувшую ночь в Израиле снова вспыхнули стихийные акции протеста: поводом послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта (который ранее высказался за приостановку судебной реформы), о которой объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В момент наибольшего скопления протестующих численность акции в воскресенье, по оценкам частной компании Crowd Solutions, достигала 105 тыс. человек. Организаторы протестного движения также анонсировали «неделю паралича», подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.



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Илина Хакимова