Президент Израиля призвал остановить процесс принятия судебной реформы
Президент Израиля Ицхак Герцог, ранее высказывавшийся против судебной реформы, призвал правительство остановить реформирование судебной системы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пост президента на своей странице в одной из соцсетей.
— Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы], — заявил Герцог.
Президент Израиля констатировал крайне напряженную общественно-политическую обстановку в стране на фоне новых протестов и столкновений между демонстрантами и полицией.
— Глубокая тревога охватила нацию. Национальная безопасность, экономика, общество — все под угрозой, — отметил он.
В минувшую ночь в Израиле снова вспыхнули стихийные акции протеста: поводом послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта (который ранее высказался за приостановку судебной реформы), о которой объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В момент наибольшего скопления протестующих численность акции в воскресенье, по оценкам частной компании Crowd Solutions, достигала 105 тыс. человек. Организаторы протестного движения также анонсировали «неделю паралича», подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.
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