Владимир Путин поручил упростить использование системы Fan ID

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы карт болельщика (Fan ID). Касаться это будет инвалидов, пенсионеров и детей.

— Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков, — сказано на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить до 1 мая. Ответственными лицами по этому вопросу назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже с января наличие «карты болельщика» (Fan ID) стало обязательным для посещения всех арен Российской премьер-лиги. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в ситуации и объяснила, как пострадала посещаемость матчей в РПЛ с введением Fan ID.



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Айрат Назипов