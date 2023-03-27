Казань претендует на звание «Библиотечная столица России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань претендует на звание «Библиотечная столица России». Об этом рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева

— И в следующем году, в 2024-м, Республика Татарстан заявилась на участие в конкурсе «Библиотечная столица России». Соответственно, уважаемые коллеги, культура — это то, что прежде всего характеризует любую нацию, любого человека, и именно вопросам культуры уделяется особое внимание в Год национальных культур и традиций, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Библиотечная столица России 2023 года» — Мурманск. Конкурс инициирован Российской библиотечной ассоциацией в 1998 году.

В преддверии 2025 года Казань заявится на участие в конкурсе «Культурная столица года». Его в России проводят с этого года.

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Татьяна Демина