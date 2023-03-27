Грузовой флот, метро и аэровокзал: Татарстан утвердит стратегию развития транспортной системы до 2030 года

На это направят почти полтриллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В республике собираются утвердить новую государственную программу «Развитие транспортной системы Татарстана на 2022—2030 годы», предыдущая была рассчитана на 2014—2025 годы. По ней на модернизацию дорог, портов, аэропортов и железнодорожных путей региона до 2025 года будет выделено 453 миллиарда рублей. При этом более 69,9 миллиарда из этой суммы планируется реализовать уже в текущем году. О том, какие проекты подразумевает данный документ и к чему они должны привести, — в материале «Реального времени».

В этом году на реализацию программы потратят почти вдвое меньше, чем в прошлом

Программа реализуется с прошлого года, а ее конечным результатом должно стать:

увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до 60%;

увеличение удельного веса населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием, до 84%;

увеличение доли дорожной сети городских агломераций до 85,3%.

Говоря о 2022-м, стоит отметить, что объем направленных средств был гораздо выше, а именно 129,9 миллиарда рублей. Из них большая часть приходилась на федеральный бюджет — 71 миллиард. Чуть меньше — на республиканский: 34 миллиарда. Из внебюджетных было привлечено 106 миллионов, а от муниципальных дорожных фондов — 1,4 миллиона.

Что касается текущего года, то здесь с небольшим опережением лидирует бюджет самого Татарстана — 35 миллиардов. Из федерального же планируется выделить 33 миллиарда. В то же время из внебюджетных средств будет привлечено больше, чем в прошлом году: 622 миллиона. Объем финансирования из дорожных фондов практически не изменился — 1,3 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в точности прописаны и средства, которые должны выделяться на 2024 и 2025 годы — 112 и 94 миллиарда соответственно. При этом доли федерального бюджета и внебюджетных средств будут увеличены. Так, например, в следующем году из первого планируется направить более 112 миллиардов, а из второго — 2,8 миллиарда. Что же касается 2026 и 2027-го — то это лишь плановые значения, которые будут ежегодно корректироваться с учетом разработки предыдущих лет. В случае первого речь идет о 23 миллиардах, для второго — уже 22 миллиарда.

По итогам 2022 года доля транспортной отрасли в ВРП Татарстана составила 5,2%

Для Татарстана транспорт является одной из базовых отраслей хозяйства, а также одной из важнейших составных частей производственной и социальной инфраструктуры. Такая ситуация складывается за счет того, что республика находится на перекрестке главных транспортных путей:

автомагистралей и железнодорожных линий, идущих с востока на запад и связывающих сибирские регионы, Урал, Восточную Европу и запад России;

автомагистралей, железных дорог и речных артерий, идущих с юга на север и соединяющих черноморские регионы, протяженную территорию Поволжья, Московскую и Ленинградскую области.

О роли транспорта в экономике региона свидетельствует и его значительный удельный вес в основных производственных фондах. Так, по итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 3,865 триллиона рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. Доля валовой добавленной стоимости предприятий транспортной отрасли в ВРП оценочно составила 5,2%, что на 0,6% выше, чем в 2021-м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Транспортные проекты в республике способствуют развитию международных коридоров

Согласно проекту постановления, в настоящее время в Татарстане реализуется ряд проектов транспортно-транзитной системы, которые формируют международные коридоры, проходящие по всей стране. К числу таких относят:

Строительство трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Отмечается, что он должен решить проблему перегруженности и разобщенности Закамской зоны, где сосредоточены предприятия нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроения и других отраслей;

Реконструкцию М-7 «Волга» от границы Чувашии до развязки на Иннополис, в том числе обновление моста через реку Свиягу на 757-м километре автодороги;

Строительство М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая должна стать связующим звеном между создаваемой сетью скоростных автомобильных дорог, расположенных в европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь, М-4 «Дон») с крупнейшими региональными центрами ПФО;

Возведение моста М-12 через Волгу, который свяжет Казанскую и Камскую экономические зоны. Также он соединит ОЭЗ «Иннополис» с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера;

Строительство автомобильной дороги Шали — Бавлы, проект направлен на развитие международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, а также призван соединить Казанскую и Альметьевскую экономические зоны;

Развитие территорий в рамках строительства дороги Алексеевское — Альметьевск, которая должна обеспечить динамику строительства жилья в республике в зоне тяготения на уровне 719 тысяч квадратных метров до 2038 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году транспорт Татарстана перевез 115 млрд тонн груза и 381 млн человек

Как говорится в пояснении к постановлению, одним из основных направлений транспортный отрасли, влияющих на экономику, являются грузовые перевозки. Так, по итогам прошлого года перевозками всех видов транспорта было реализовано грузов на 115,7 миллиарда тонн. Для сравнения: в 2021 году этот показатель достигал 108 миллиардов.

Лидером в этом направлении является автомобильный транспорт, посредством которого было отправлено и получено более 112 миллионов тонн груза. При этом стоит отметить, что он был на первом месте и в прошлом году, но, несмотря на это, его доля все равно существенно возросла (в 2021-м было перевезено 73 миллиона тонн груза).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вторым важным направлением являются пассажирские перевозки. Так, в прошлом году всеми видами транспорта в Татарстане был перевезен 381 миллион человек. Здесь же значение также выросло, но все же не так значительно — в 2021-м оно достигало 336 миллионов человек. Лидером здесь является автобусный транспорт, благодаря которому поездки совершили 276 миллионов человек.

На суше, воде и в воздухе: Татарстан ожидает ряд проектов

Программа развития транспортной сети подразумевает не только строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Так, например, в текущем году 622 миллиона рублей вложат в строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту Бегишево. Еще 1 миллиард планируется выделить на продолжение расширения казанского метрополитена. Также 109 миллионов направят на компенсацию выпадающих доходов транспортных предприятий на перевозку пассажиров по маршрутам Казань — Свижск/Болгар.

Стоит отметить, что немалое количество средств направят на регулировку тарифов речных перевозок, внедрение бесконтактных систем оплаты проезда и дальнейшее развитие сферы информационных интерактивных услуг, расширение зон охвата Wi-Fi и другое.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Еще в рамках госпрограммы предлагается полное обновление сооружений и материально-технической базы портов, а также всего грузового флота, которые физически износились и морально устарели. Как отмечается в документе, дальнейшее промедление в преодолении отставания в этом секторе ведет к потере конкурентоспособности указанного вида транспорта.

Из дальнейших крупных проектов можно выделить реконструкцию пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол за 1,1 миллиарда, которая начнется в 2024 году. Вместе с этим стартует проект организации внутригородского кольцевого ж/д сообщения в Казани, на который потратят 1,6 миллиарда.

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