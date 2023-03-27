Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики

Всемирный банк спрогнозировал для мира «потерянное десятилетие» в экономике. К такому выводу пришел главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл.

— Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата, — приводит его высказывания «РИА Новости».

По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая «поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции».

Фото: pixabay.com

В январе президент Всемирного банка Дэвид Малпасс спрогнозировал низкие темпы роста мировой экономики в 2023—2024 годах. Он связал это с сохранением инфляции и нехваткой новых инвестиций.

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Айрат Назипов