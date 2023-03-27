В Минстрое посоветовали россиянам не ждать снижения цен на недвижимость
Снижения цен на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
— Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр с учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и так далее, — цитирует его «РИА Новости».
Стасишин призвал экспертов быть осторожными в своих прогнозах, чтобы не вводить людей в заблуждение.
В беседе с «Реальным временем» вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев выразил мнение, что до конца марта цены на вторичном рынке жилья не изменятся. По его мнению, рынок «залег в стагнации». Подробности можно прочитать в большом материале.
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