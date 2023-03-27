Президент России поручил подготовить проект указа о цифровом удостоверении личности

Президент России Владимир Путин поручил представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

— Правительству РФ подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа президента РФ, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», вместо документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, — сказано в сообщении.

Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2023 года. Ответственными лицами по этому вопросу назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ РФ Александра Бортникова, а также руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева.

Фото: realnoevremya.ru

Месяц назад Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах вместо бумажного документа. Инициативу представил во время совещания главы государства с правительством руководитель Минцифры Максут Шадаев.

В декабре 2021 года правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта. В июне 2022 года Максут Шадаев заявил о заморозке проекта выдачи цифровых паспортов.

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Айрат Назипов