Новости общества

07:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КНИТУ стартовала процедура выборов ректора

15:02, 27.03.2023
В КНИТУ стартовала процедура выборов ректора
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете началась процедура выборов ректора, сообщает пресс-служба вуза. 23 марта вышел соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования России.

Кандидатуры на должность выдвинут основные подразделения университета в апреле. Вуз представит список кандидатов на согласование Совету ректоров вузов Татарстана и исполнительным органам государственной власти республики.

По результатам выступлений перед аттестационной комиссией Минобрнауки России, которые пройдут 27 апреля, назначат дату проведения выборов ректора. Выборы пройдут в мае текущего года.

Фото: tatarstan.ru

На данный момент временно исполняющим обязанности ректора КНИТУ является Юрий Казаков. Он занимает эту должность с середины 2020 года.

Напомним, что 27 мая 2020 года в Минобрнауки России подписали приказ о временном отстранении Сергея Юшко от работы в должности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоОбразование Татарстан Казанский национальный исследовательский технологический университет

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также