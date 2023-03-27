В КНИТУ стартовала процедура выборов ректора
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете началась процедура выборов ректора, сообщает пресс-служба вуза. 23 марта вышел соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования России.
Кандидатуры на должность выдвинут основные подразделения университета в апреле. Вуз представит список кандидатов на согласование Совету ректоров вузов Татарстана и исполнительным органам государственной власти республики.
По результатам выступлений перед аттестационной комиссией Минобрнауки России, которые пройдут 27 апреля, назначат дату проведения выборов ректора. Выборы пройдут в мае текущего года.
На данный момент временно исполняющим обязанности ректора КНИТУ является Юрий Казаков. Он занимает эту должность с середины 2020 года.
Напомним, что 27 мая 2020 года в Минобрнауки России подписали приказ о временном отстранении Сергея Юшко от работы в должности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда).
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