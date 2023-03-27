Казань поборется за звание культурной столицы России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань поборется за звание культурной столицы России. Заявочную кампанию планируют провести в преддверии 2025 года, рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Она напомнила, что в 2025 году Казань будет праздновать 1020-летие.

Конкурс «Культурная столица года» начнут проводить в России с 2023 года. Каждый год эксперты будут присуждать почетное звание одному из городов страны.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций в ходе оглашения послания Госсовету республики в октябре прошлого года объявил раис Татарстана Рустам Минниханов. Такой выбор он объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России.

В рамках Года национальных культур и традиций в Татарстане проведут более 300 мероприятий. Они делятся на несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее.



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Татьяна Демина