Александру Бастрыкину доложат о затоплении дома ветерана Великой Отечественной войны в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту затопления дома в Казани, где проживали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и его дочь-инвалид.



Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. На месте работают специалисты. Они откачивают воду и очищают ливневые сети. Оба жильца эвакуированы.

Фото: sledcom.ru

На некоторых улицах ряда казанских поселков резко повысился уровень воды в реках. По этой причине некоторые дома сильно затопило.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов