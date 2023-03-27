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Александру Бастрыкину доложат о затоплении дома ветерана Великой Отечественной войны в Казани

16:20, 27.03.2023
Александру Бастрыкину доложат о затоплении дома ветерана Великой Отечественной войны в Казани
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту затопления дома в Казани, где проживали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и его дочь-инвалид.

Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка. На месте работают специалисты. Они откачивают воду и очищают ливневые сети. Оба жильца эвакуированы.

Фото: sledcom.ru

На некоторых улицах ряда казанских поселков резко повысился уровень воды в реках. По этой причине некоторые дома сильно затопило.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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