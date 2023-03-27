В Дрожжановском районе Татарстана назначили нового прокурора

Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратуру Дрожжановского района Татарстана возглавил Олег Гайнетдинов. Сегодня его представили коллективу, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Олег Гайнетдинов родился 22 октября 1976 года в Якутии. Службу в органах прокуратуры начал в 1998 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. Последние три года работал начальником отдела ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Татарстана

Он награжден медалью «290 лет прокуратуре России» (2011), знаком отличия «За верность закону» II степени (2015), медалью «300 лет прокуратуре России» (2022).

Фото: прокуратура Татарстана

Ранее занимавший должность прокурора Дрожжановского района Ильдар Маликов возглавил прокуратуру Авиастроительного района Казани. Он сменил Александра Микеркина, который стал руководителем прокуратуры Ютазинского района Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов