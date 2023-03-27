Средняя зарплата в Татарстане за 2022 год составила 48,3 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан вошел в топ-20 рейтинга регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Данными исследования поделилось агентство «РИА Новости».

Средняя зарплата в республике за 2022 год составила 48,3 тыс. рублей.

Таким образом, по сравнению с 2021 годом прирост зарплаты составил 18%. За такие деньги, согласно исследованию, можно приобрести 2,78 фиксированного набора товаров и услуг. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах в РТ составило 76,8%.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или более 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях) и региональных столиц.

Отмечается, что в рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Магаданской области (116,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого (115,7 тыс. рублей), Ненецкого (104,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийского (89,6 тыс. рублей) и Чукотского автономных округов (122,0 тыс. рублей).

В 2022 году реальные доходы россиян в целом сократились на 1,4%, однако в 12 регионах, включая Татарстан, был зафиксирован их рост. По сведениям экспертов, рост доходов населения Татарстана за год вырос на 2,1%. Это пятый показатель по стране. Наибольший прирост реальных доходов, по сравнению с предыдущим годом, был зафиксирован в Кабардино-Балкарии (+5,6%). Также в лидерах оказались Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа (+3,1%), Якутия (+2,3%).



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Илина Хакимова