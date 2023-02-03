Итоги дня: Татарстан на первом месте по ремонту дорог, удар по акциям «Татнефти», новый порядок проведения ЕГЭ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 февраля:
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности. На встрече глава государства предложил обсудить борьбу с терроризмом. По его словам, этот вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны.
- Согласно данным «Минченко консалтинг», глава Татарстана Рустам Минниханов остается лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» по Приволжскому федеральному округу. Аналитики отмечают, что татарстанский лидер сохраняет ряд международных контактов, поддерживающих экономические перспективы региона.
- Вместе с этим президент республики поручил подготовить предложения по решению проблем с нехваткой туристических автобусов. Их должны разработать Миндортранс и Минфин республики. «Мы один раз такую историю проходили, но уже, видать, автобусы износились, нужно найти какие-то подходы, решения, чтобы необходимое количество туристических автобусов», — сказал он.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Татарстан, если не учитывать Москву, по объемам дорожного строительства на первом месте в России. Он отметил, что федеральным пятилетним планом на дорожные мероприятия на территории республики до 2028 года предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 224 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Кроме того вице-премьер сообщил, что движение по трассе Москва — Казань в полном объеме планируется запустить уже в декабре 2023 года. По его словам, в январе на двух-трех этапах М-12 допустили отставания. Подрядчики пообещали ему «наверстать» их.
- Также Хуснуллин прокомментировал придание форуму KazanSummit федерального уровня. По его словам, данный форум показал как Россия может взаимодействовать с исламскими странами и наработал большой опыт в этой сфере. Поэтому было принято решение о расширении этого мероприятия.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна занимает лидерские позиции в Европе и мире по количеству интернет-пользователей и доступности интернета. Он отметил, что по итогам 2022 года страна занимает шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров.
- Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал, что в 2022 году в республике вырос объем грузовых перевозок водным транспортом, но сократилось количество перевезенных транспортом пригородного сообщения граждан. Вместе с этим, по его словам, зарплата на предприятиях дорожно-транспортного комплекса также увеличилась и составила 57,8 тысячи рубля, что на 19,1% больше, чем годом ранее.
- Кроме того, Ханифов заявил, что больше четверти пассажирских автобусов в Татарстане используются свыше 10 лет. По его словам, их износ составляет более 26%. В свою очередь мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что в городе пассажиропоток в автобусах вырос с 800 тысяч человек в 2021 году до 5 миллионов в 2022-м.
- Из Казани в Лисичанск отправили первую в этом году партию гуманитарного груза весом в 100 тонн. Ее отправку проконтролировал мэр города Ильсур Метшин, который рассказал, что участие в сборе груза приняли 340 предприятий города. По его словам, жителям Лисичанска отправляют все необходимое — продукты питания, медикаменты, теплую одежду, бытовую химию, строительные материалы.
- В Татарстане утвердили изменения в Семейном кодексе республики. Согласно ним, усыновленные и удочеренные дети, а также несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечительством в семье, имеют преимущественное право приема на обучение в образовательные организации, где обучаются его родные или сводные братья и сестры.
- Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщила, что жительница Татарстана заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала на Шри-Ланке. Уточняется, что данная болезнь переносится комарами, которых нет в нашей полосе. Заболевание не передается от человека к человеку и поэтому мероприятия по нему не проводятся, отметили в ведомстве.
- Онлайн-ретейлер Wildberries с 7 февраля введет запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей. По словам представителя маркетплейса, ограничение связано с недобросовестностью продавцов, которые под видом безникотиновой продукции продавали никотиновые изделия.
- Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности страны обнаружили черную бухгалтерию «Укртатнафты» украинского олигарха Игоря Коломойского. Как рассказали в ведомствах, в Днепре был обнаружен подвал, где хранились документы и печати разных фирм. Главному бухгалтеру компании объявили подозрение.
- Главный внештатный онколог Татарстана, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД им. Сигала Эдуард Нагуманов рассказал, что на сегодняшний день в республике зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными образованиями. По его словам, наибольшая доля в структуре выявленных в 2022 году случаев пришлась на рак кожи. При этом мужчин, стоящих на учете с онкологией, в Татарстане меньше, чем женщин, — порядка 40% от общего числа болеющих, подчеркнул он.
- Глава «Росавтодора» Роман Новиков рассказал, что в Татарстане приступили к реконструкции участков трассы М-7 «Волга», входящей в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. По его словам, многофункциональные зоны (МФЗ) на данном маршруте должны быть построены до конца 2024 года.
- Производители молочных продуктов стали указывать на упаковке товара вес в килограмах, а не объем товара в миллилитрах. Как указывают эксперты сервиса «Продажи.рф», таким образом производители пытаются незаметно уменьшить количество продукта на фоне роста цен на сырье. Отметим, что маркировку веса «1 кг» используют «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola.
- Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал, что за прошедший год в суды республики поступило 11 тысяч обращений граждан. По его словам, в лидерах по жалобам — Верховный суд, а также Вахитовский и Советский суды Казани. Как отметил Гилазов, большинство авторов обращений пытаются непроцессуальным путем заявить о несогласии с вынесенными решениями. Вместе с эти он обратил внимание на рост жалоб в необъективности судей (103 обращения — на 11% больше, чем в 2021-м). Подробности — в материале «Реального времени».
- Кроме того, Гилазов отметил, что за 2022 год уволились 250 сотрудников аппарата мировых судей (36% от общего числа сотрудников). По его словам, на сегодняшний день открыта 101 вакансия судьи. Также председатель рассказал о том, что в Татарстане на 12% сократилось число рассмотренных судами ходатайств об избрании ареста по уголовным делам и на 21% — число ходатайств о продлении этой меры пресечения.
- Власти Татарстана утвердили графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения «Река Казанка» в Высокогорском и Арском районах республике, а также в самой Казани. Площадь объекта составляет 3,8 млн кв. м, величина погрешности определения площади составляет 310,3 тыс. кв. м. Госкомитету по биологическим ресурсам необходимо предоставить сведения об изменении границ памятника природы в «Роскадастр».
- Ушла из жизни заслуженный деятель науки Татарстана и России, заслуженный профессор КФУ Юлдуз Нигматуллина. Она является создательницей первого отечественного направления по системно-комплексному изучению литературы. В 1960-е — начале 1970-х годов в масштабном докторском проекте она подняла проблему диалога различных национальных литератур. В 90-е годы это привело ее к общетеоретической панораме представлений о типах культур и цивилизаций.
- Правительство Татарстана и ОАО «РЖД» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2023—2025 годы. Согласно документу, стороны договорились сотрудничать в вопросах развития пассажирских и грузовых перевозок на железной дороге, инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения, а также продвижения и популяризации туризма в республике. Кроме того, соглашением предусмотрена реализация совместных экологических проектов и научно-техническое взаимодействие.
- Вместе с этим Миндортранс Татарстана и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключили соглашение о создании пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Соглашение предусматривает строительно-монтажные работы в части подключения технологического оборудования пилотной зоны к внешним сетям связи и электроснабжения на территории ОЭЗ «Алабуга».
- В ООО «Агава», занимающемся развитием торговой сети гипермаркетов «Мегастрой», с 19 января сменился генеральный директор. На место Дмитрия Бреева, который занимал этот пост с мая 2020 года, была назначена Анастасия Кузьмина. Как рассказал сам владелец ГК «Агава» Владимир Малыгин, кадровые изменения вызваны тем, что компания параллельно развивает еще несколько направлений бизнеса, среди которых запланированы крупные проекты. Среди таких, реализация четвертой очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш», развитие туристического комплекса «Удача Рыбака», а также реконцепция самого «Мегастроя». Подробности — в материале «Реального времени».
- Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-ом году жизни. Он известен, как основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne. Был одним из первых, кто начал использовать в дефиле темнокожих манекенщиц. Свою первую коллекцию одежды Рабан представил в 1966 году в Париже. Его отличительной чертой модельера были облегающие платья в виде плетеной кольчуги.
- В прошлом году в России количество открытых китайских дилерских центров превысило отметку в 1 тысячу. Так, на сегодняшний день в стране работает 1 041 точка. Стоит отметить, что в 2022-м количество китайских дилерских центров в России выросло на 487. В итоге на них приходится треть от всех работающих в стране автосалонов. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Как рассказали «Реальному времени» читатели, им начали приходить СМС от «Альфа-Банка» с призывом заработать до 4,6% на падении акций «Татнефти». Речь шла о шорте — продаже на фондовом рынке акций, которыми трейдер по факту не владеет. После публикации в «Альфа-Банке» изданию сообщили, что сообщение о шорте было некорректно: «Оно было отправлено ошибочно на единичных клиентов».
- На строительство первого участка второй линии метрополитена в Казани от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» выделили 926,6 млн рублеа из республиканского бюджет. Подрядчику нужно соорудить перегонные тоннели левого и правого пути, а также выполнить комплекс работ по горноспасательному обслуживанию.
- Замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин рассказал, что за 2022 год в производстве текстильных изделий объем отгрузки составил более 3 млрд рублей, в производстве одежды — порядка 4 млрд рублей. Кроме того, он отметил, что в производстве кожи и изделий из кожи отгрузка составила более 1 млрд рублей. Индекс промышленного производства в целом по отрасли достиг порядка 105 %, добавил он.
- Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Уточняется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Согласно нему, для участников государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность менять перечень указанных в заявлениях учебных предметов, а также сроки участия в экзаменах при наличии уважительных причин.
Ключевые события 345-го дня специальной военной операции на Украине:
- Постпреды государств-членов Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты. Согласно данным информационного агентства Reuters, страны договорились о потолке цен в $100 за баррель нефтепродуктов из России, торгующихся с премией, и $45 — за баррель торгующихся со скидкой.
- Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин принял во внимание заявление президента России Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву. напомним, накануне глава государства заявил, что те, кто втягивают европейские страны в новую войну с Россией не осознают, что современное противостояние будет совсем другим.
- Минобороны России сообщило об уничтожении в зоне СВО первого зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии. Уточняется, что норвежский ЗРК, а также пусковую установку тактических ракет «Точка-У» уничтожили в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое и Новоселовское. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Ямполовка, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 70-ти бойцов ВСУ две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США.
- На Донецком направлении в ходе наступления подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 бойцов ВСУ, гаубица «МСТА-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
- На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20-ти военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районе населенного пункта Антоновка уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.
- Всего с начала проведения спец операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3 008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 723 танка и другие боевые бронированные машины, 1 004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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