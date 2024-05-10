Глава МВД России наградил Лейлу Фазлееву и Рафиса Бурганова

Фото: Максим Платонов

Сегодня вице-премьеру Татарстана Лейле Фазлеевой торжественно вручили нагрудный знак «За содействие МВД». Этой ведомственной награды она была удостоена приказом министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева от 4 мая, передает журналист «Реального времени».



«Ребята, дорогие, это ваша награда вместе со мной. Спасибо вам за возможность прикоснуться к вот такой вашей жизни», — обратилась к мальчишкам в строю Лейла Фазлеева.

Такой же нагрудный знак МВД из рук генерал-лейтенанта полиции Андрея Ларионова, начальника Главного управления по работе с личным составом МВД России получил сегодня ректор Поволжского госуниверситета физкультуры и спорта Рафис Бурганов.

Награждение состоялось во время процедуры закрытия седьмого военно-патриотического сбора «Наследники Победы», в котором участвовали воспитанники десяти суроворовских училищ и кадетских корпусов МВД, Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. Сбор проходил в Казани с 30 апреля по 10 мая текущего года — на спортивных площадках, в компьютерных и учебных залах, а также на военном полигоне Казанского танкового училища. На закрытии республиканские власти благодарили за помощь в организации мероприятия. Закрыте состоялось в парке Победы.

В торжественном закрытии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов и представители иных силовых ведомств, а также ДУМ и Казанской метрополии.

