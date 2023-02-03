Умер французский модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание WWD.

Пако Рабан — французский модельер баскского происхождения, основатель собственного дома высокой моды Paco Rabanne. При жизни модельер написал пять книг о своем творчестве. Он был одним из первых, кто начал использовать в дефиле темнокожих манекенщиц. Свою первую коллекцию одежды Рабан представил в 1966 году в Париже.

Отличительной чертой модельера были облегающие платья в виде плетеной кольчуги. Также он был первым, кто начал использовать в своих дефиле музыкальное сопровождение вместо традиционного зачитывания номеров нарядов, включая их описание. В 1969 году Рабан представил миру свои первые духи Calandre.

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Антон Гаврилов