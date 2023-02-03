В Татарстане не закрыты 100 и 1 вакансия на должность судьи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На проблеме утечки кадров в судебной системе заострил внимание Ильгиз Гилазов в своем докладе на итоговом совещании председателей судов Татарстана. Он сообщил — за год уволились 36% сотрудников аппарата судов, и кадровый голод наблюдается не только на позициях помощников и секретарей судебного заседания.



— Вопреки общественным стереотипам о профессии, не многие готовы брать на себя такую ношу. В настоящее время не закрыта 101 вакансия судьи, — сообщил председатель Верховного суда РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он отметил, что речь идет и о тех вакансиях, на которые уже есть претенденты, чьи кандидатуры рассматриваются на уровне Квалифколлегии судей республики и кадровой комиссии при президенте России.

Присутствующий на коллегии президент республики Рустам Минниханов оценил сказанные цифры и попросил руководство Минюста РТ продолжить работу по снижению проблемы дефицита кадров среди сотрудников аппарата судебной системы.

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Ирина Плотникова