В Татарстане не закрыты 100 и 1 вакансия на должность судьи
На проблеме утечки кадров в судебной системе заострил внимание Ильгиз Гилазов в своем докладе на итоговом совещании председателей судов Татарстана. Он сообщил — за год уволились 36% сотрудников аппарата судов, и кадровый голод наблюдается не только на позициях помощников и секретарей судебного заседания.
— Вопреки общественным стереотипам о профессии, не многие готовы брать на себя такую ношу. В настоящее время не закрыта 101 вакансия судьи, — сообщил председатель Верховного суда РТ.
Он отметил, что речь идет и о тех вакансиях, на которые уже есть претенденты, чьи кандидатуры рассматриваются на уровне Квалифколлегии судей республики и кадровой комиссии при президенте России.
Присутствующий на коллегии президент республики Рустам Минниханов оценил сказанные цифры и попросил руководство Минюста РТ продолжить работу по снижению проблемы дефицита кадров среди сотрудников аппарата судебной системы.
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