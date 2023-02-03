За 2022 год предприятия легкой промышленности Татарстана отгрузили продукции на 8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин рассказал, сколько всего текстильных изделий и одежды произвели в республике за прошлый год. Его слова передает пресс-служба ведомства:

— За 2022 год в производстве текстильных изделий объем отгрузки составил более 3 млрд рублей, в производстве одежды — порядка 4 млрд рублей, в производстве кожи и изделий из кожи отгрузка составила более 1 млрд рублей. Индекс промышленного производства в целом по отрасли достиг порядка 105 %, — сказал Иван Колчин.

Он отметил, что в Татарстане производится широкий спектр изделий — это детская и взрослая одежда, обувь, школьная форма, спецодежда, текстиль. В прошлом году ряд предприятий республики перестроил производство под экипировку для обеспечения мобилизованных граждан. По его мнению, это подтверждает гибкость отрасли и говорит о ее готовности к меняющимся условиям экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Легкая промышленность Татарстана является одной из приоритетных отраслей, здесь есть куда расти. Наиболее перспективным направлением является развитие собственной сырьевой базы как натуральной, так и синтетической, — подытожил спикер.



В конце ноября прошлого года «Реальное время» писало о казанском бизнесмене, который переориентировал свое производство на выпуск берцев для фронта. Кроме того, на его предприятии изготавливают камуфляжную одежду и головные уборы.

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Айрат Назипов