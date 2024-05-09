Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Российский лидер отметил, что кубинские патриоты также принимали участие в борьбе с нацизмом, и подчеркнул, что Россия всегда будет это помнить. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи Путин также заявил, что Москва не поддерживает попытки США ограничить развитие Кубы введением санкций. Президент Кубы, в свою очередь, пожелал России и Путину успехов в специальной военной операции (СВО), назвав действия США «геополитической манипуляцией».

Ранее, в середине февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

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Разиль Самигуллин