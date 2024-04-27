Цифровая стоматология и как она меняет медицинский бизнес

Как сделать клинику на порядок эффективнее, окупиться за полгода и подарить пациенту сияющую улыбку

Фото: Максим Платонов

Современная стоматология немыслима без цифровых инструментов. Степень их внедрения в ежедневную работу стоматологической клиники растет с каждым годом, и это не предел —у цифровизации медицины большое будущее. Цифровой протокол в стоматологии облегчает работу врачу, делает ее более точной и технологичной. Со своей стороны, пациент получает быстрый и комфортный, а главное, предсказуемый для себя результат. Какие инструменты и технологии включены в современный цифровой протокол, как это изменяет бизнес-процессы в клинике и какие преимущества дает — в материале «Реального времени». Помогают нам в этом разобраться эксперты из компании «Рокада Мед» — генеральный директор Александр Максимов и бренд-менеджер по цифровой стоматологии Дмитрий Кипоть. Они развенчивают главные мифы о цифровой стоматологии и объясняют, почему рано или поздно к этим техникам придет даже государственная медицина.

Увеличить производительность на порядок

Президент России Владимир Путин часто говорит о повышении производительности труда во всех отраслях. Очевидный для профессионалов стоматологической отрасли факт: производительность труда в этой сфере в России зачастую остается низкой. Лидерами на конкурентном рынке становятся клиники, увеличивающие уровень механизации, автоматизации и цифровизации.

Именно так, от общего к частному, предлагает рассматривать этот вопрос Александр Максимов, генеральный директор российской компании «Рокада Мед», где вот уже 33 года развиваются технологии стоматологического бизнеса. На сегодняшний день компания поставляет специализированное медицинское оборудование и материалы клиникам всей страны — от Калининграда до Владивостока. В Казани у нее действует логистический комплекс, организованный по последнему слову техники и цифровых технологий. Учебный центр компании ежегодно обучает сотни дантистов из всех уголков России. И сейчас именно на цифровых стоматологических решениях сосредоточены усилия специалистов компании.

— Для начала надо понять, что такое цифровой протокол в стоматологии, — рассказывает Александр Анатольевич. — Это инструмент, механизм управления работой клиники. Способ получения результата, который долгие годы будет радовать пациента. Цифровой протокол может использоваться и для оказания клинической услуги, и для взаимодействия медицинского учреждения с пациентом (его приглашение на прием, движение внутри клиники и т.д.). Цифровизации подлежит и то, и другое. В любом бизнес-процессе надо контролировать четыре параметра: время, качество, производительность и бюджет. Цифровой протокол позволяет улучшить эти параметры в разы. Та часть работы, которую делает доктор — механическую и прочую, частично передается станкам, машинам, принтерам.

. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В любом бизнес-процессе надо контролировать четыре параметра: время, качество, производительность и бюджет. Цифровой протокол позволяет улучшить эти параметры в разы.

Глобальный смысл цифрового протокола состоит в том, чтобы сократить время нахождения пациента в кресле. Это позволит и увеличить производительность труда, и обеспечить должный уровень качества работы, и сократить издержки предприятия. Все это в комплексе делает клинику более конкурентной на современном рынке. Александр Максимов приводит пример: если обычная клиника делает за смену 10 единиц зубной техники, то цифровая, с использованием фрезерного станка, может сделать 100 и больше. Таким образом, мы видим увеличение производительности в буквальном смысле слова на порядок.

И ортодонтия, и хирургия, и терапия

Цифровой протокол применим во всех областях стоматологии. Александр Максимов рассказывает, к примеру, о том, как используется «цифра» в ортодонтии:

— Ортодонтическая помощь, по сути своей, сводится к хорошему пониманию сопромата. Сейчас, с применением цифровых технологий, разрабатываются программы, которые рассчитывают, как будет сдвигаться и видоизменяться зубной ряд на основе полученного рентгеновского 3D-снимка. Позиционирование брекетов тоже теперь помогает делать программа. Если вы спросите любого врача-ортодонта о том, сколько пациентов в день он сможет принять, вручную поставив брекеты на верхнюю и нижнюю челюсть, то он вам ответит: максимум три человека в день. Цифровая стоматология позволяет ускорить процесс в десятки раз.

Скорость ортодонтических процедур с введением цифрового протокола возрастает в 5—10 раз. Это делается за счет того, что изготовленный для брекетов ложемент распечатывается по цифровому образу. В него сразу установлены все детали, правильно спозиционированы и находятся на своем месте. А в обычном протоколе доктор сам смотрит, куда поставить каждый брекет, и делает это отдельно для каждого зуба. Другая ортодонтическая технология, элайнеры, без цифрового протокола вообще немыслима. Ведь они представляют собой пластины, которые печатаются на 3D-принтере по уникальной модели для каждого пациента.

В имплантологии новые технологии помогают делать, например, хирургические шаблоны. Бренд-менеджер «Рокады Мед» по цифровой стоматологии Дмитрий Кипоть рассказывает, как это делается:

— Ротовая полость сканируется, с помощью томографа пациенту делают 3D-снимок, проектируется будущее положение имплантатов, и по этому положению печатается шаблон, благодаря которому у хирурга будет возможность установить дентальные имплантаты в запланированном заранее положении.

Терапевтическая стоматология тоже сегодня активно использует цифровые протоколы. Во-первых, 3D-снимок, который каждый из вас, скорее всего, делал в рентген-кабинете, — часть цифрового протокола. Применение пленки при рентгенологической диагностике устаревает — снимок сегодня цифровой, он сразу же отправляется в медицинскую систему, и пока пациент идет из рентген-кабинета, доктор в терапевтическом кабинете уже успевает его изучить.

Во-вторых, терапевты активно используют внутриротовой (интраоральный) сканер — прибор, который сканирует поверхность полости рта, показывает состояние зубов и слизистых оболочек. 3D-модель создается за 1 минуту. К примеру, специалисты «Рокада Мед» рассказывают историю одной из казанских клиник — своих партнеров. Директор этой клиники горячий поклонник цифровых технологий, поэтому всем пятерым своим терапевтам он закупил по сканеру — это оборудование, по мнению докторов, сильно облегчает диагностику и позволяет разработать оптимальный план лечения.

4 шага к ослепительной улыбке: как устроен цифровой стоматологический протокол

Шаг №1: оцифровывание и разработка плана лечения.

Цифровая стоматология начинается с 3D-снимка зубочелюстной системы с помощью томографа. Следом идет сканирование полости рта с помощью внутриротового сканера. В идеальном случае, в клинике есть еще и сканер лица — создав цифровую модель лица, доктор сможет показать пациенту не только, как исправится его зубной ряд, а как изменится внешность по окончании лечения. Получив цифровое портфолио пациента, доктор изучает данные, ставит диагнозы, моделирует возможные варианты реабилитации и предлагает план комплексного лечения. Дмитрий Кипоть, бренд-менеджер «Рокада Мед» по цифровой стоматологии, объясняет: «У доктора на компьютере стоит соответствующее программное обеспечение. Оно позволяет увидеть, что будет после лечения — это делается буквально в пару кликов. Важный момент этого этапа: в клинике остается цифровой образ пациента. И теперь для того, чтобы, скажем, провести консилиум или разработать план лечения, уже нет никакой необходимости физического присутствия пациента в клинике». Шаг №2: моделирование

Моделирование конструкции, с помощью которой будет осуществляться лечение пациента. К примеру, если речь идет о выравнивании зубов, моделировать будут устройство для позиционирования брекет-системы или элайнеры. Если нужно установить имплантат, доктор смоделирует хирургический шаблон, а следом — точную форму и размер искусственного зуба. На этом этапе используется специализированное программное обеспечение — моделировочные программы (CAD). Доктор получает высокоточную цифровую модель, разработанную индивидуально под каждого пациента. Шаг №3: производство

На основе цифровой модели изготавливается конструкция. Это можно делать либо на высокоточном фрезерном станке (точность — до микрон), либо на специализированном стоматологическом 3D-принтере. Цифровые технологии позволяют достичь идеальной точности и максимальной эргономичности. Модель изготавливается под конкретного человека, с учетом точной цифровой модели его ротовой полости, зубочелюстной системы и формы лица. Шаг №4: установка и дальнейшая эксплуатация

Пациент приходит на прием, и доктор устанавливает ему изготовленную конструкцию. Сложные манипуляции можно произвести за один прием. К примеру, если пациент обращается в клинику с жалобой на отсутствие зубов, цифровые протоколы позволяют реабилитировать такого пациента всего за одно посещение. В классическом же варианте, если нужен имплантат, скорость установки зависит от скорости работы зубного техника, и процесс растягивается на несколько дней или даже месяцев.

Цифровой протокол войдет в ОМС?

Самый распространенный миф о цифровой стоматологии — это запредельно дорогая технология, для которой нужно оборудование, которое не может себе позволить рядовая клиника. Поэтому она доступна только элитным клиникам.

Однако это не так. Элементы цифровой стоматологии есть сейчас в большинстве стоматологических учреждений, даже в государственных клиниках. Сейчас идет уже вторая волна цифровизации в стоматологии. Первая была в 90-х годах прошлого века: появились технологии рентген-диагностики, первые цифровые фрезеры, с помощью которых изготавливаются коронки, мостовидные и прочие стоматологические конструкции. Но зачастую это были закрытые системы: каждый производитель хотел, чтобы во всем цикле использовались именно его материалы и техника. Рынок их не воспринял, сейчас этих компаний уже нет на рынке. Остались работать те, кто создал открытые системы, позволяющие интегрировать разные приборы в единую технологическую цепочку, а открытый программный код — дописывать по своему усмотрению.

В результате появилось множество производителей, которые конкурируют между собой в масштабах всего мира. Рост конкуренции приводит к снижению цены и постоянной модификации технологий.

Александр Максимов объясняет:

— Мое глубокое убеждение: цифровые технологии — это не технологии для элитных клиник и элитных пациентов. Это не так. Сейчас происходит цифровизация в том числе и государственной медицинской системы. Создаются централизованные клиники и в частном секторе рынка: это позволяет сократить бухгалтерию, административно-управленческий аппарат, кто-то централизует стерилизационный процесс, кто-то — зуботехнические лаборатории. Раньше в республиканских клиниках работали в лабораториях по 40—50 техников! Сейчас нужно только высокопроизводительное оборудование: техник загружает в систему файл, запускает станок и наблюдает, как идет процесс. Понятно, что чем больше объем, тем ниже может быть цена, потому что тем меньше операционные издержки. На основании этого я считаю, что в конечном итоге цифровой стоматологический протокол войдет в ОМС. Они обеспечат именно то, за что борется государство: высокую производительность труда, высокое качество предоставляемых услуг и доступные цены.

— Мое глубокое убеждение: цифровые технологии — это не технологии для элитных клиник и элитных пациентов. Это не так.

Сколько стоит перевести клинику на цифровой протокол

Фрезерный станок для стоматологической клиники стоит 2,5—3,5 млн рублей. Расчеты специалистов «Рокада Мед» показывают: если клиника изготавливает 4 единицы зуботехнических конструкций в день, окупаемость станка составит порядка 6 месяцев. 5 изделий в день ускорят окупаемость до 5 месяцев. Интраоральный сканер обойдется клинике примерно в 8 тысяч долларов, зато сэкономит серьезные средства на гипсовочной комнате, на диагностических процедурах, а еще увеличит комфорт в реабилитации пациентов и точность подбора оптимальной схемы лечения.

— Сейчас цифровая стоматология доступнее, чем была раньше. Когда это все зарождалось, станки были непомерно большими и дорогими. Позволить их себе могла далеко не каждая клиника. Сегодня цифровизация клиники становится доступнее, цифровая стоматология развивается семимильными шагами, — говорит Дмитрий Кипоть.

Сейчас цифровая стоматология доступнее, чем была раньше! Максим Платонов / realnoevremya.ru

Александр Максимов приводит пример с 3D-томографами для стоматологических клиник. Порядка 7 лет назад они начали внедряться вместо 2D. Они были дорогие, мало кто их мог себе купить. Кроме того, по СанПиНам, томограф нельзя ставить в помещении, которое граничит с жилыми квартирами (то есть клиника в многоквартирном доме сразу отпадала). А сейчас одна южнокорейская компания выпустила 3Д-томограф, который можно использовать даже в жилых домах.

— Раньше даже клиники класса А, которые работают в дорогом сегменте, не ставили томографы у себя. Но теперь все поняли, что это оборудование окупается за год. Сегодня в Казани таких томографов стоит штук 30, они всего за 7 лет из невозможно дорогой технологии перешли в разряд обыденных явлений, нормы, — рассказывает директор «Рокады Мед».

— Раньше даже клиники класса А, которые работают в дорогом сегменте, не ставили томографы у себя. Но теперь все поняли, что это оборудование окупается за год.

Полностью цифровизировать клинику, установить в ней оборудование по последнему слову стоматологической техники можно за несколько дней. Специалисты «Рокады Мед» утверждают: из огромного логистического комплекса в Казани заказанное оборудование доедет за сутки в радиусе 900 километров, а специалисты филиалов в 18 городах России (от Балтики до Сибири) помогут его установить, настроить и обучить персонал клиники. Впоследствии отсюда, с этого же склада можно будет заказывать расходные материалы, а сервисный центр будет осуществлять обслуживание вашей техники. С 1991 года «Рокада Мед» налаживала взаимодействие со всеми мировыми производителями стоматологического оборудования, держала руку на пульсе развития отрасли и всегда шла не то что в ногу с остальными игроками рынка — даже впереди большинства из них! В портфеле компании — материалы и техника от 80 производителей со всего мира.

«Идея бренда Rivox — в том, чтобы предлагать клиникам высококлассные цифровые решения»

Недавно «Рокада Мед» основала собственный бренд сложного стоматологического цифрового оборудования — Rivox.

Сейчас в линейку входят фрезерные станки, принтеры, печи для обжига циркония, вытяжные устройства. В стадии подбора — циркониевые диски и сканеры. Оборудование Rivox изготавливается в Китае. Инженеры «Рокады Мед» объехали основные заводы в Поднебесной, которые занимаются оборудованием подобного типа, чтобы выбрать производителя, который полностью устроил бы их по качеству. В итоге была сформирована полноценная линейка оборудования по цифровой стоматологии. Выбирали придирчиво и пристрастно. Например, фрезерные станки бренда Rivox производит дочернее предприятие государственной компании — единственного производителя самолетов в Китае! Можно представить себе уровень технической подготовки этого завода.

— Мы полностью меняем под себя комплектацию — наши станки более богаты с точки зрения комплектации, чем типовое оборудование. И главное — мы полностью берем на себя ответственность за работоспособность этого оборудования. Например, с производителями фрезерных станков сейчас решаем вопрос предоставления круглосуточной технической поддержки в режиме 24/7. Она у них сейчас есть, но англоязычная. Нам нужно, чтобы поддержка была русскоязычная, чтобы любой представитель российской стоматологической клиники мог в случае необходимости оперативно с ними связаться и получить консультацию по своему вопросу, — объясняет Дмитрий Кипоть.

— Мы полностью меняем под себя комплектацию — наши станки более богаты с точки зрения комплектации, чем типовое оборудование.

— Миссия нашей компании: лучшие продукты врачам, сияющие улыбки пациентам, здоровье — нации. Для нас в этом смысле репутация дороже денег. Нам действительно доверяет рынок, и мы не можем это доверие обмануть, — говорит Александр Максимов. — Идея нашего бренда «Ривокс» — в том, чтобы предлагать потребителю высококлассные цифровые решения. Выбирая производителей, мы проводим тестирование, сбор информации, общаемся с теми, у кого это оборудование уже стоит, с разработчиками ПО для этого оборудования. За потребителя мы эту работу уже сделали, чтобы сэкономить ему время и деньги. Мы выбрали действительно высококачественные продукты для своего бренда.

Вместо эпилога

Итак, преимуществ у цифровой стоматологии, как мы уже увидели, масса: тут и увеличение производительности труда, и сокращение затрат при явном увеличении выручки, и быстрая окупаемость оборудования, и комфорт для пациента, и долговечность, точность работы (а значит, высокое качество оказания медицинской стоматологической помощи). И даже маркетинговое преимущество есть у цифровой клиники: пациенты понимают, что нужно идти туда, где технологии точные, быстрые, а еще — где сразу же можно увидеть, не только как изменится зубной ряд, а как преобразится весь облик. «Мы лечим не зубной ряд, мы преображаем облик пациента», — говорят мастера эстетической стоматологии.

— Мы лечим не зубной ряд, мы преображаем облик пациента.

По прогнозам Александра Максимова, цифровые технологии будут охватывать все больше и больше клиник. Новые учреждения открываются уже сразу на цифровом протоколе, и все больше опытных стоматологов заменяют технологии в своих давно работающих клиниках. Клиенты «Рокады Мед», которые закупают у нее оборудование и обучают своих врачей, часто говорят: «Мы вообще не хотим иметь зуботехническую лабораторию и аналоговые технологии, хотим, чтобы все было в цифре». И весь цикл обслуживания пациента — от записи на прием до лечения и ортодонтии — проводят на основе цифрового протокола.

Полностью «оцифрованных» клиник в Татарстане пока не так много, но уже сейчас их количество исчисляется десятками, и оно, судя по всему, будет расти. Просто потому что стоматология — это бизнес. А бизнесмен всегда выбирает наиболее экономически выгодный вариант.

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