Рак кожи стал лидером среди выявленных в Татарстане за год случаев онкологии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане наибольшая доля в структуре выявленных в 2022 году случаев злокачественных образований пришлась на рак кожи. Об этом рассказал главный внештатный онколог Татарстана, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД Минздрава РТ им.профессора М.З.Сигала Эдуард Нагуманов.

— Из тех заболеваний, что выявлены в прошлом году, лидирующие позиции занимает рак кожи с меланомой с долей 14,2%. На втором ранговом месте стоит рак молочной железы — 12,8%, на третьем месте — колоректальный рак, это рак толстой и прямой кишки — 12,7%, — сказал он.

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На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными образованиями. За 2022 год онкологию выявили у 17 тысяч человек, что стало рекордом.



Увеличилась в республике доля пациентов, которые выявлены на первой-второй стадии болезни. На сегодняшний день 62,5%, что также выше, чем в 2021 году.



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Татьяна Демина