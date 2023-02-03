Марат Хуснуллин: Татарстан по объемам дорожного строительства на первом месте в России

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Татарстан, если не учитывать Москву, по объемам дорожного строительства на первом месте в России. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

— По объемах транспортного строительства Татарстан на первом месте в России. Я не беру Москву. Я вас поздравляю, коллеги, — сказал он.

Марат Хуснуллин рассказал, что федеральным пятилетним планом на дорожные мероприятия на территории Татарстана до 2028 года предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 224 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Планы масштабные. Общая протяженность дорог по итогам реализации пятилетнего плана должна составить более 520 км, — сказал он.

Марат Хуснуллин отметил, что в Татарстане самый системный подход по организации дорожного строительства. Он поручил на базе республики для всех регионов организовать обучающий семинар на основе ее опыта.



В 2023 году на развитие дорожной инфраструктуры Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 млрд рублей. Из указанной суммы 5,8 млрд рублей из бюджета республики выделят на ремонт автодорог регионального значения и комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Из федерального бюджета 1,4 миллиарда направят на развитие дорог в Казани.



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Татьяна Демина