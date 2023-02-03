МФЗ на маршруте Казань — Екатеринбург в Татарстане планируют построить до конца 2024 года

Многофункциональные зоны (МФЗ) на маршруте Казань — Екатеринбург в Татарстане должны быть построены до конца 2024 года, сообщил руководитель «Росавтодора» Роман Новиков на совещании под председательством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина в Казани.



По его словам, на объектах строительства и реконструкции на маршруте предусмотрено 18 площадок отдыха с перспективой их развития в многофункциональные зоны дорожного сервиса:

— Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков под эти площадки и МФЗ. После завершения этих процедур мы подпишем с инвесторами дорожные карты, в которых согласуем все взаимосвязанные работы на наших площадках, прописав завершение строительства МФЗ до конца 2024 года, — указал Новиков.

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов предусмотрены восемь площадок отдыха под строительство МФЗ, по четыре площадки в каждом направлении движения. Еще десять площадок отдыха построят по реконструкции участков трассы М-7 «Волга» в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана от Челнов до границы с Башкортостаном.

Фото: rosavtodor.gov.ru

В Татарстане приступили к реконструкции участков трассы М-7 «Волга», входящей в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Их общая протяженность — 96,4 км. Реконструкцию участков М-7 «Волга» до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году.

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Маргарита Головатенко