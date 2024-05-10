Перед Днем Победы россияне больше всего обращались к произведениям Михаила Шолохова

Фото: Екатерина Петрова

Перед Днем Победы россияне традиционно обращаются к великим страницам военной литературы, выбирая, как классические произведения, так и их экранизации. Сеть книжных магазинов «Читай-город» провела анализ предпочтений читателей за период с 7 апреля по 7 мая 2024 года и выявила, какие книги о Великой Отечественной войне наиболее популярны.

На первом месте по продажам оказался рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», который также пользуется широкой известностью благодаря экранизации. На втором месте — повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие», а на третьем — романы Юрия Бондарева «Горячий снег» и «Батальоны просят огня».

Интересно, что аналитика поисковых запросов Яндекс Wordstat показала, что по запросу «Судьба человека» чаще ищут книгу, чем фильм. Однако по запросу «Шолохов» пользователи в первую очередь ищут именно этот рассказ, а потом уже «Тихий Дон». В остальных случаях запросы на фильмы встречаются чаще, чем на книги.

Сегмент нон-фикшн также демонстрирует интерес к мемуарам и воспоминаниям о войне. Книги, в которых запечатлены страшные и героические страницы истории, продолжают привлекать внимание читателей, сохраняя память о подвиге и жертвах великой войны.

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Екатерина Петрова