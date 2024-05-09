По всему миру прошла патриотическая акция #ОкнаПобеды

Воспитанники детского сада при Посольстве России в Казахстане, сотрудники Посольства России и члены их семей в Киргизии, сотрудники Посольства России в КНДР, ученики и преподаватели школы при Посольстве в Сербии, сотрудники Российского научно-культурного центра в Шри-Ланке и ученики школы при Посольстве РФ в Эфиопии приняли участие в акции #ОкнаПобеды.

В Пакистане память героев Великой Отечественной войны почтили учащиеся школы при Посольстве России. В Мали символика Великой Победы была размещена на окнах школы при Посольстве нашей страны. А в Южной Осетии акция прошла при поддержке Посольства РФ.

Участники акции размещают на окнах символы Великой Победы в знак уважения к подвигу предков. Так, атмосфера праздника создается не только в России, но и далеко за ее пределами.

Ранее в нескольких районах Казани прошла акция «Парад у дома ветерана». В рамках акции была организована колонна исторической военной техники, которая проехала по городу. В составе колонны можно было увидеть автомобили ЗИС-5, ГАЗ-69, ГАЗ-20, а также самоходные артиллерийские установки СУ-100, танк Т-34, ЗИС (бортовой) и легендарную «Катюшу».

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Разиль Самигуллин