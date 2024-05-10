Госдума хочет заморозить выплаты авторам-иноагентам

Ведомства России активно обсуждают новый законопроект, который затрагивает сферу цифровых платформ и выплаты авторам-иноагентам за размещенный контент. Рабочая группа Госдумы под председательством вице-спикера Ирины Яровой ведет переговоры по этому вопросу. Согласно данным издания «Коммерсантъ», обсуждается создание специального счета, на который будут поступать средства с цифровых платформ «до возвращения в Россию» соответствующих авторов.

Текущая концепция предполагает, что цифровые платформы будут перечислять вознаграждение иноагентам на специальный счет, где средства будут храниться до момента, пока автор не вернется в Россию. Однако существует опасение, что такая схема может затронуть и других авторов, работавших с иноагентами или выступающих соавторами. Предложены альтернативные варианты, включающие создание механизма вывода средств со специального счета для всех заинтересованных сторон.

Изменения в законодательстве, как отмечают участники дискуссии, могут повлиять на музыкальную, кино- и книжную индустрию. Согласно данным «Коммерсанта», новые нормы потребуют перестройки системы договоров и адаптации к новым правилам, что может занять значительное время.

Эта инициатива вызывает живой интерес в бизнес-сообществе и среди экспертов, так как может оказать существенное влияние на способы монетизации контента на цифровых платформах и правовые отношения между авторами и платформами.

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Екатерина Петрова