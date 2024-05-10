Четыре из пяти фракций Госдумы поддержали кандидатуру Мишустина на посту премьера

Фото: Максим Платонов

Стала известна позиция партий относительно кандидатуры Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства. Так, большинство политических организаций выступают с сообщениями о поддержке кандидатуры.

Например, партия «Новые люди» поддержат кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, заявил лидер фракции Алексей Нечаев. Он отметил, что Россия в эпоху СВО и правительства Мишустина в предыдущую эпоху ковида достаточно успешно справилась с теми вызовами, которые за четыре года у правительства страны были. Поэтому, конечно, продолжать работу правительства под руководством Мишустина — это очень хорошее, понятное нам предложение президента.

Поддержку Михаилу Мишустину также окажет и ЛДПР. По словам руководителя фракции, предыдущий срок Михаил Мишустин «отработал без помарок и воздерживаться при голосовании по его кандидатуре нечестно». «Наше решение — безусловно, поддержать кандидата на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина», — заявил Леонид Слуцкий.

В положительную сторону в данном вопросе придерживается и партия «Справедливая Россия — За правду». Об этом по итогам встречи с кандидатом на должность председателя правительства заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов.

Он также подчеркнул, что перед новым правительством стоят большие и сложные задачи. Миронов также обратил внимание на необходимость создания ведомства по делам демографии, а также агентства по делам ветеранов.

Фракция «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Однако, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Он отметил, что к сожалению, у этого правительства нет единой политической воли изменить курс в пользу того, чтобы выполнить установку президента и выйти на мировые темпы экономического развития.

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Разиль Самигуллин