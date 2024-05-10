Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров после утверждения нового председателя правительства

Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров после утверждения нового председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что, несмотря на выходные, депутаты продолжают работать.

В воскресенье состоятся заседания комитетов, а в течение всего дня парламентарии будут готовиться к рассмотрению кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министров.

Ранее сообщалось, что совет федерации предложил президенту РФ три кандидатуры на должность главы Счетной палаты России. Валентина Матвиенко сообщила, что направила президенту кандидатуры заместителя руководителя контрольного управления президента Бориса Ковальчука, врио главы Счетной палаты Галины Изотовой и сенатора Анатолия Артамонова.

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Разиль Самигуллин