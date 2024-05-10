Мишустин заявил о необходимости формирования стратегии развития медицинской промышленности

Михаил Мишустин сообщил о необходимости разработки стратегии развития медицинской промышленности и перечислил меры, которые уже реализуются для поддержки этой сферы.

По словам Михаила Мишустина, правительство уже сделало ряд шагов для укрепления медицинской промышленности в России:

введена ускоренная процедура регистрации медицинских изделий;

производители медицинских изделий могут получить льготные займы Фонда развития промышленности;

наиболее востребованные медизделия включены в перечень критической промышленной продукции;

ограничено участие импортных медизделий в госзакупках;

утверждена «дорожная карта» по локализации производства 77 видов медизделий.

Эти меры уже дают результаты. Так, в 2023 году отечественное производство медицинских изделий выросло на 2%, а их общий объем на рынке достиг 30%. Объем производства российских медизделий превысил 133 млрд рублей, что на 41% выше показателя 2020 года.

Ранее Михаил Мишустин отметил, что Правительство поможет регионам запустить надежные инструменты для улучшения качества жизни граждан. Среди предложений успешные практики будут расширяться.

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Разиль Самигуллин