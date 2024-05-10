Начальнику казанского юринститута МВД вручили орден Александра Невского
Сегодня в казанском парке Победы в ходе закрытия суворовских и кадетских сборов «Наследники Победы» состоялось вручение Ордена Александра Невского. Эту награду получил генерал-майор полиции, начальник Казанского юридического института МВД Фоат Зиннуров, передает журналист «Реального времени».
Указ об этом награждении был подписан еще 27 марта.
Напомним, также сегодня на закрытии наградили лучших суворовцев — включая команду Елабужского суворовского училища МВД, а вице-премьеру Татарстана Лейле Фазлеевой и ректору Поволжского университета физкультуры и спорта Рафису Бурганову по приказу министра Владимира Колокольцева вручили памятные знаки «За содействие МВД».ОбществоВласть Татарстан