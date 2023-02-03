Прощание с «клетками», иски к Фемиде и кадровый голод: 10 фактов о работе судов Татарстана
Глава Верховного суда республики призвал коллег к ответственности за настоящее и будущее людей
Каждый пятый обвиняемый выходит из суда несудимым, долги правонарушителей по штрафам перевалили за 450 миллионов, споры за наследство бьют рекорды, а железные «клетки» в судах доживают последние дни. Об итогах и парадоксах работы судебной системы Татарстана в 2022-м говорили сегодня в зале-трансформере Советского райсуда Казани. В частности выяснилось, что на фоне развития систем электронного правосудия суды республики завалены бумагами, и объем таков, что даже остро стоит вопрос о строительстве своего объединенного архива райсудов. За что досталось председателю Муслюмовского суда и какой помощи Фемиде ждут от Минюста Татарстана — в материале «Реального времени».
1. Советский суд выкупили у застройщика, в Челнах поступят так же?
Самый большой судебный зал Татарстана сегодня принял председателей судов, руководителей ключевых министерств и силовых ведомств республики. 160 мест присутствующих были развернуты лицом к президиуму и спиной к месту судьи и стеклянному «аквариуму», в котором успели побывать обвиняемые по делу ОПС «Тукаевские», Ильназ Галявиев и покушавшийся на жизнь директора УК «ПЖКХ» Анатолий Шильников.
И если на прошлом итоговом совещании все его участники были гостями в новом здании суда — Судебный департамент РФ арендовал его у застройщика, то теперь этот объект принадлежит Фемиде. В 2022-м году его выкупили на федеральные средства. Цена сделки не сообщалась, однако ранее указывалось — затраты на строительство составили не менее 1 миллиарда рублей.
Такой же сценарий хотят применить в автограде:
— С вашей помощью в кратчайшие сроки построим с последующим выкупом в федеральную собственность, — обратился к Рустаму Минниханову глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, говоря о второй очереди строительства Набережночелнинского суда — там уголовные дела судьи по-прежнему рассматривают в переоборудованных квартирах жилого дома.
2. Иски за волокиту и муслюмовские «тайны»
За год в суды Татарстана поступило 11 тысяч обращений граждан. В лидерах по жалобам — Верховный суд республики, а также Вахитовский и Советский суды Казани. Большинство авторов обращений пытаются непроцессуальным путем заявить о несогласии с вынесенными решениями. Однако председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов обратил внимание на негативную тенденцию — рост жалоб на необъективность судей (103 обращения — на 11% больше, чем в 2021-м) и нарушения законодательства в ходе процесса.
Любопытно, что количество писем председателям судов с указанием на волокиту, то есть слишком долгое рассмотрение дела, сократилось на 9% (до 125 дел), тогда как число направленных в суды исков о компенсации за запредельные сроки судопроизводства выросло в в 2,5 раза.
Три райсуда попали в зону критики за нарушение требования о публикации своих решений на официальных сайтах. Гилазов сообщил, что «хромают показатели Высокогорского и Буинского судов, но больше всего, уже третий год подряд, удивляет Муслюмовский». По словам главы ВС РТ, в 2022-м году муслюмовские коллеги «забыли» обнародовать почти 200 судебных актов.
— А ведь речь идет об обеспечении доступа граждан к информации! — подчеркнул он. Зато у каждого федерального суда республики теперь есть своя страничка в «ВК».
3. Жалоб на следователей стало меньше, а на приставов — больше
Очень хорошей цифрой главный судья республики считает сокращение числа жалоб на следователей и дознавателей — за год их стало меньше на четверть. Еще значительнее, на 29%, сократилось количество тех уголовных дел, в которых судьи нашли неустранимые препятствия для вынесения приговора или иного решения — основания для возврата прокурорам. При этом число заявлений об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей в административном порядке в Татарстане выросло на 17 процентов.
В целом по республике за год рассмотрено больше 1 миллиона дел и материалов: в среднем на каждого мирового судью пришлось 381 дело в месяц, на районного-городского — 88, на судью Верховного суда Татарстана — 24.
4. Прощай, «клетка»
В 2023 году силами осужденных из казанской колонии №19 в судах Татарстана (включая Казанский гарнизонный военный суд) будет решена проблема с железными «клетками» для арестованных. Их должны заменить «аквариумы» — светопрозрачные защитные кабины. УСД в РТ подписал контракт с колонией на поставку 63 таких кабин, отметил Зявдат Салихов.
Напомним, демонтаж «клеток» в российских судах был инициирован несколько лет назад после указаний Европейского суда по правам человека на их «унизительность и бесчеловечность», а также присуждения фигурантам денежных компенсаций. На сегодняшнем заседании позиция ЕСПЧ по какому-либо вопросу не упоминалась ни разу.
Работа по замене 154 «клеток» в судах Татарстане началась лет 8 назад, отмечают в УСД. К концу 2023-го отсеки с решетками останутся лишь в старом помещении Набережночелнинского суда. С учетом проектирования второй очереди нового здания горсуда устанавливать в старом новые кабины считают нецелесообразным.
Зато в речи Ильгиза Гилазова прозвучала установка на сокращение числа арестов: «Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей может иметь место лишь в случаях невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Соответствующие решения должны быть надлежащим образом мотивированы и обоснованы». Он сообщил, в 2022-м число ходатайств о заключении в СИЗО сократилось на 12% на фоне роста обращений за санкцией на домашний арест — 40%. Вероятно, такой тренд и способствовал ликвидации дефицита мест в изоляторах республики, о которой ранее заявили на коллегии УФСИН.
Еще один положительный тренд — досрочно освобожденных в Татарстане стало больше: за год из 1 300 ходатайств суд одобрил каждое третье. Напомним, числе счастливчиков — бывший капитан ФК «Рубин» Сергей Харламов, экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов и не досидевший пять месяцев основатель стройфирмы «Свей» Рашид Аитов (решения об УДО последних двух приняты в прошлом году были, в этом их засилил Верховный суд Татарстана, — прим. ред.). Все трое отбывали срок за мошенничество в особо крупном размере. Среди не получивших УДО оказался осужденный за «Дальний» Алмаз Василов, который уже добился перевода из колонии строгого режима на принудительные работы с правом ночевать дома.
5. Мэрию Казани подключили к ГАС «Правосудие»
Глава ВС РТ указал на «безответственное отношение некоторых госучреждений и банков» к судебным запросам по гражданским делам.
— Зачастую имело место несвоевременное исполнение и даже злостное игнорирование требований суда о предоставлении доказательств по делу, что в конечном итоге повлекло неправомерное затягивание рассмотрения дел, нарушение сроков и, соответственно, прав участников процесса, — заявил он, не называя конкретных организаций.
В то же время начальник управления Судебного департамента в РТ отметил, что с банками и другими крупными «поставщиками» дел по взысканию долгов проводится большая работа по переводу исполнительных листов в электронный формат. За 12 месяцев судьи отправили приставам более 85 тысяч электронных исполнительных листов (в 2021-м их было почти вдвое меньше).
Формат видеоконференции использовался при рассмотрении 90 тысяч дел. При этом по инициативе руководства региональных подразделений Росреестра, Социального фонда и ГИБДД их сотрудники теперь могут участвовать в рассмотрении дел дистанционно. Ну а мэрия Казани подписала соглашение о сотрудничестве с УСД, благодаря чему получила возможность автоматизированного обмена данными между ГАС «Правосудие» и своей информационной системой. Представители муниципалитета теперь оперативно получают сведения о судебных делах с участием городской власти, а суды могут запрашивать нужные сведения и отправлять извещения в электронном виде.
6. Антирекорд понаехавших и «серая» занятость
Глава республики Рустам Минниханов отметил востребованность судебной защиты прав работающих. Он назвал стабильно высоким количество споров о взыскании зарплаты (из 515 заявлений работников, полностью или частично суды удовлетворили 391).
— Конституционное право граждан на вознаграждение за труд не должно нарушаться ни при каких обстоятельствах, — заявил Минниханов и просил подчиненных активизировать работу в этой части.
В свою очередь, Ильгиз Гилазов отметил — многие работодатели «продолжают пренебрегать требованиями трудового законодательства и не оформляют отношения с работниками должным образом».
На демонстрировавшемся в зале слайде со статистикой административных правонарушений в нижнем правом углу был подсвечен рекордный процент роста — 486% по делам об иммиграционных нарушениях, то бишь о несоблюдении иностранцами правил проживания и трудоустройства. Еще на 82% за год увеличилось число нарушителей порядка въезда в РФ. Для сравнения — отмечаемый на фоне СВО рост административно наказанных за пропаганду нацистской символики, за экстремизм и возбуждение ненависти либо вражды оказался менее значителен — 35%.
Отступление пандемии и снятие ковидных ограничений отразилось сокращением административных материалов в 4,5 раза и штрафов с 220 до 93,5 миллиона рублей.
7. Рост осужденных за коррупцию и «амнистия» для 5 тысяч фигурантов
Беспокойство Рустама Минниханова вызвала цифра о значительном — аж на 67% за год — росте числа осужденных за коррупционные преступления.
— Виновные должны отвечать по всей строгости закона — своими действиями они наносят государству не только материальный, но и репутационный ущерб, — подчеркнул президент республики и, обращаясь к присутствующим руководителям министерств, а также руководителям МВД, Следкома по Татарстану и прокуратуры республики, просил использовать «все доступные методы предотвращения» таких фактов.
Между тем по итогам 2022-го каждый пятый фигурант уголовного дела (22% от общего числа) вышел из суда не судимым — ввиду прекращения дела либо оправдания. Всего таких «амнистированных» в республике оказалось 4 473 человека. При этом оправдательные приговоры вынесли в отношении 34 фигурантов.
Глава Верховного суда Татарстана поставил задачу — при рассмотрении дел в особом порядке, без исследования доказательств, необходима тщательная проверка обоснованности обвинения, несмотря на факт полного признания вины самим подсудимым.
8. Минниханов о жалобах на решения военкоматов
Еще один акцент на совещании был сделан на делах, связанных с деятельностью военкоматов и призывных комиссий. В 2022-м суды Татарстана рассмотрели 130 таких материалов, 22 из вынесенных решений были обжалованы и 2 из них отменены.
— Важно обеспечить защиту прав граждан в случае их нарушения, — отметил глава республики.
9. 20 тысяч административных арестантов и 708 штрафных миллионов
Говоря о рассмотрении гражданских дел, главный судья Татарстана отметил сокращение числа исков по самовольным постройкам в полтора раза, претензий граждан к Пенсионному фонду — на треть и почти двукратный рост споров о признании граждан и организаций собственниками «невостребованных земельных участков в составе земель сельхозназначения».
Гилазов отметил уверенный рост споров по наследованию имущества (на треть за год), отмечая, что дела этой категории уже конкурируют с земельными тяжбами и спорами о защите прав потребителей.
Штрафы были и остаются самым популярным видом наказания по административным делам. За год рублем наказали 103 тысячи нарушителей, административным арестом — 40 тысяч, еще 20 тысяч отделались предупреждениями. Между тем добровольные выплаты и взыскания по штрафам за 12 месяцев в Татарстане оценили в 251 млн рублей. Тогда как общий размер наложенных федеральными и мировыми судьями штрафов составил более 708 миллионов.
10. Дефицит кадров и избыток бумаг
Не обошел Ильгиз Гилазов и вопрос о текучке кадров — из аппарата мировых судей в 2022 году уволились 250 человек (36% от общего числа). Кадровый голод в аппарате вызван низким денежным содержанием и высочайшей нагрузкой, считает председатель ВС РТ.
Рустам Минниханов отреагировал: «Это сказывается на качестве судебных процессов. Потом кто придет вместо этих 36 процентов? Будем принимать решение». Он предложил Минюсту Татарстана заняться поиском новых способов стимулирования и мотивации сотрудников института мировой юстиции. А Гилазов продолжил — в республике не хватает и судей:
— Вопреки общественным стереотипам о профессии судьи, немногие готовы брать на себя такую ношу, нести ответственность за жизнь других людей и отдать себя полностью профессии. В настоящее время не закрыта 101 вакансия, — признался глава республиканского суда, отметив, что в ушедшем году 11 одобренных судейским сообществом претендентов не прошли кадровую комиссию при президенте РФ, а еще двое отозвали свои заявления, не дожидаясь решения этой комиссии.
В финале своего выступления руководитель ВС РТ процитировал часть выступления Владимира Путина на последнем съезде судей страны: «от работы каждого судьи зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране», и каждый находится «в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела», но обязан «сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний».
— Прошу вас всегда помнить о том, что от нас, наших действий, ответственного отношения к делу зависит настоящее и будущее людей, — добавил Ильгиз Гилазов.
В свою очередь, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов напомнил о необходимости создания кадрового резерва на должности судей и работников аппарата. И напомнил — с января 2023-го указом главы государства существенно повышены оклады государственных гражданских служащих [федеральных] судов.
В то же время Салихов отметил успехи судебной системы РТ в части использования современных технологий, включая пятикратный рост электронного документооборота, но посетовал — все виртуально поступившие документы переводятся... в бумажный вид, число дел растет, а «дефицит площадей остро поднимает проблемы их архивного хранения». По его мнению, соглашение о передаче в Госархив отдельных дел на выборочной основе пока затрагивает лишь 2—3% уголовных и гражданских дел.
— В половине судов архивы переполнены, — заявил он. — В остальных в среднем загружены не меньше чем на 90%. И поднял вопрос о возведении объединенного судебного архива в Татарстане.
Несколько цифр о работе судов РТ в 2022 году:
- 3,9 млрд рублей из бюджета было выделено на содержание, зарплату и обеспечение деятельности судов;
- 1 200 ложных сообщений о минировании судов поступили за 12 месяцев;
- 63,6 тысячи исков по оплате жилья и коммунальных услуг рассмотрели мировые суды (рост 5%);
- 27% всех преступлений в республике совершены в нетрезвом виде;
- 13% преступлений — на счету женщин.
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