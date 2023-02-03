Прощание с «клетками», иски к Фемиде и кадровый голод: 10 фактов о работе судов Татарстана

Глава Верховного суда республики призвал коллег к ответственности за настоящее и будущее людей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый пятый обвиняемый выходит из суда несудимым, долги правонарушителей по штрафам перевалили за 450 миллионов, споры за наследство бьют рекорды, а железные «клетки» в судах доживают последние дни. Об итогах и парадоксах работы судебной системы Татарстана в 2022-м говорили сегодня в зале-трансформере Советского райсуда Казани. В частности выяснилось, что на фоне развития систем электронного правосудия суды республики завалены бумагами, и объем таков, что даже остро стоит вопрос о строительстве своего объединенного архива райсудов. За что досталось председателю Муслюмовского суда и какой помощи Фемиде ждут от Минюста Татарстана — в материале «Реального времени».

1. Советский суд выкупили у застройщика, в Челнах поступят так же?



Самый большой судебный зал Татарстана сегодня принял председателей судов, руководителей ключевых министерств и силовых ведомств республики. 160 мест присутствующих были развернуты лицом к президиуму и спиной к месту судьи и стеклянному «аквариуму», в котором успели побывать обвиняемые по делу ОПС «Тукаевские», Ильназ Галявиев и покушавшийся на жизнь директора УК «ПЖКХ» Анатолий Шильников.

И если на прошлом итоговом совещании все его участники были гостями в новом здании суда — Судебный департамент РФ арендовал его у застройщика, то теперь этот объект принадлежит Фемиде. В 2022-м году его выкупили на федеральные средства. Цена сделки не сообщалась, однако ранее указывалось — затраты на строительство составили не менее 1 миллиарда рублей.

Самый большой судебный зал Татарстана сегодня принял председателей судов, руководителей ключевых министерств и силовых ведомств республики

Такой же сценарий хотят применить в автограде:

— С вашей помощью в кратчайшие сроки построим с последующим выкупом в федеральную собственность, — обратился к Рустаму Минниханову глава Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, говоря о второй очереди строительства Набережночелнинского суда — там уголовные дела судьи по-прежнему рассматривают в переоборудованных квартирах жилого дома.

2. Иски за волокиту и муслюмовские «тайны»

За год в суды Татарстана поступило 11 тысяч обращений граждан. В лидерах по жалобам — Верховный суд республики, а также Вахитовский и Советский суды Казани. Большинство авторов обращений пытаются непроцессуальным путем заявить о несогласии с вынесенными решениями. Однако председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов обратил внимание на негативную тенденцию — рост жалоб на необъективность судей (103 обращения — на 11% больше, чем в 2021-м) и нарушения законодательства в ходе процесса.

Любопытно, что количество писем председателям судов с указанием на волокиту, то есть слишком долгое рассмотрение дела, сократилось на 9% (до 125 дел), тогда как число направленных в суды исков о компенсации за запредельные сроки судопроизводства выросло в в 2,5 раза.

Три райсуда попали в зону критики за нарушение требования о публикации своих решений на официальных сайтах. Гилазов сообщил, что «хромают показатели Высокогорского и Буинского судов, но больше всего, уже третий год подряд, удивляет Муслюмовский». По словам главы ВС РТ, в 2022-м году муслюмовские коллеги «забыли» обнародовать почти 200 судебных актов.

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов обратил внимание на негативную тенденцию — рост жалоб на необъективность судей и нарушения законодательства в ходе процесса

— А ведь речь идет об обеспечении доступа граждан к информации! — подчеркнул он. Зато у каждого федерального суда республики теперь есть своя страничка в «ВК».

3. Жалоб на следователей стало меньше, а на приставов — больше

Очень хорошей цифрой главный судья республики считает сокращение числа жалоб на следователей и дознавателей — за год их стало меньше на четверть. Еще значительнее, на 29%, сократилось количество тех уголовных дел, в которых судьи нашли неустранимые препятствия для вынесения приговора или иного решения — основания для возврата прокурорам. При этом число заявлений об оспаривании действий судебных приставов-исполнителей в административном порядке в Татарстане выросло на 17 процентов.

В целом по республике за год рассмотрено больше 1 миллиона дел и материалов: в среднем на каждого мирового судью пришлось 381 дело в месяц, на районного-городского — 88, на судью Верховного суда Татарстана — 24.

Из материалов итогового совещания судей

4. Прощай, «клетка»

В 2023 году силами осужденных из казанской колонии №19 в судах Татарстана (включая Казанский гарнизонный военный суд) будет решена проблема с железными «клетками» для арестованных. Их должны заменить «аквариумы» — светопрозрачные защитные кабины. УСД в РТ подписал контракт с колонией на поставку 63 таких кабин, отметил Зявдат Салихов.

Осужденный экс-глава ФСС по РТ Павел Лоханов в клетке. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, демонтаж «клеток» в российских судах был инициирован несколько лет назад после указаний Европейского суда по правам человека на их «унизительность и бесчеловечность», а также присуждения фигурантам денежных компенсаций. На сегодняшнем заседании позиция ЕСПЧ по какому-либо вопросу не упоминалась ни разу.

Работа по замене 154 «клеток» в судах Татарстане началась лет 8 назад, отмечают в УСД. К концу 2023-го отсеки с решетками останутся лишь в старом помещении Набережночелнинского суда. С учетом проектирования второй очереди нового здания горсуда устанавливать в старом новые кабины считают нецелесообразным.

Зато в речи Ильгиза Гилазова прозвучала установка на сокращение числа арестов: «Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей может иметь место лишь в случаях невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. Соответствующие решения должны быть надлежащим образом мотивированы и обоснованы». Он сообщил, в 2022-м число ходатайств о заключении в СИЗО сократилось на 12% на фоне роста обращений за санкцией на домашний арест — 40%. Вероятно, такой тренд и способствовал ликвидации дефицита мест в изоляторах республики, о которой ранее заявили на коллегии УФСИН.

Из материалов итогового совещания судей

Еще один положительный тренд — досрочно освобожденных в Татарстане стало больше: за год из 1 300 ходатайств суд одобрил каждое третье. Напомним, числе счастливчиков — бывший капитан ФК «Рубин» Сергей Харламов, экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов и не досидевший пять месяцев основатель стройфирмы «Свей» Рашид Аитов (решения об УДО последних двух приняты в прошлом году были, в этом их засилил Верховный суд Татарстана, — прим. ред.). Все трое отбывали срок за мошенничество в особо крупном размере. Среди не получивших УДО оказался осужденный за «Дальний» Алмаз Василов, который уже добился перевода из колонии строгого режима на принудительные работы с правом ночевать дома.

5. Мэрию Казани подключили к ГАС «Правосудие»

Глава ВС РТ указал на «безответственное отношение некоторых госучреждений и банков» к судебным запросам по гражданским делам.

— Зачастую имело место несвоевременное исполнение и даже злостное игнорирование требований суда о предоставлении доказательств по делу, что в конечном итоге повлекло неправомерное затягивание рассмотрения дел, нарушение сроков и, соответственно, прав участников процесса, — заявил он, не называя конкретных организаций.

В то же время начальник управления Судебного департамента в РТ отметил, что с банками и другими крупными «поставщиками» дел по взысканию долгов проводится большая работа по переводу исполнительных листов в электронный формат. За 12 месяцев судьи отправили приставам более 85 тысяч электронных исполнительных листов (в 2021-м их было почти вдвое меньше).

Формат видеоконференции использовался при рассмотрении 90 тысяч дел. При этом по инициативе руководства региональных подразделений Росреестра, Социального фонда и ГИБДД их сотрудники теперь могут участвовать в рассмотрении дел дистанционно. Ну а мэрия Казани подписала соглашение о сотрудничестве с УСД, благодаря чему получила возможность автоматизированного обмена данными между ГАС «Правосудие» и своей информационной системой. Представители муниципалитета теперь оперативно получают сведения о судебных делах с участием городской власти, а суды могут запрашивать нужные сведения и отправлять извещения в электронном виде.

В то же время начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отметил, что с банками и другими крупными «поставщиками» дел по взысканию долгов проводится большая работа по переводу исполнительных листов в электронный формат

6. Антирекорд понаехавших и «серая» занятость

Глава республики Рустам Минниханов отметил востребованность судебной защиты прав работающих. Он назвал стабильно высоким количество споров о взыскании зарплаты (из 515 заявлений работников, полностью или частично суды удовлетворили 391).

— Конституционное право граждан на вознаграждение за труд не должно нарушаться ни при каких обстоятельствах, — заявил Минниханов и просил подчиненных активизировать работу в этой части.

В свою очередь, Ильгиз Гилазов отметил — многие работодатели «продолжают пренебрегать требованиями трудового законодательства и не оформляют отношения с работниками должным образом».

На демонстрировавшемся в зале слайде со статистикой административных правонарушений в нижнем правом углу был подсвечен рекордный процент роста — 486% по делам об иммиграционных нарушениях, то бишь о несоблюдении иностранцами правил проживания и трудоустройства. Еще на 82% за год увеличилось число нарушителей порядка въезда в РФ. Для сравнения — отмечаемый на фоне СВО рост административно наказанных за пропаганду нацистской символики, за экстремизм и возбуждение ненависти либо вражды оказался менее значителен — 35%.

Из материалов итогового совещания судей

Отступление пандемии и снятие ковидных ограничений отразилось сокращением административных материалов в 4,5 раза и штрафов с 220 до 93,5 миллиона рублей.

Из материалов итогового совещания судей

7. Рост осужденных за коррупцию и «амнистия» для 5 тысяч фигурантов

Беспокойство Рустама Минниханова вызвала цифра о значительном — аж на 67% за год — росте числа осужденных за коррупционные преступления.

— Виновные должны отвечать по всей строгости закона — своими действиями они наносят государству не только материальный, но и репутационный ущерб, — подчеркнул президент республики и, обращаясь к присутствующим руководителям министерств, а также руководителям МВД, Следкома по Татарстану и прокуратуры республики, просил использовать «все доступные методы предотвращения» таких фактов.

Беспокойство Рустама Минниханова вызвала цифра о значительном — аж на 67% за год — росте числа осужденных за коррупционные преступления

Между тем по итогам 2022-го каждый пятый фигурант уголовного дела (22% от общего числа) вышел из суда не судимым — ввиду прекращения дела либо оправдания. Всего таких «амнистированных» в республике оказалось 4 473 человека. При этом оправдательные приговоры вынесли в отношении 34 фигурантов.

Из материалов итогового совещания судей

Глава Верховного суда Татарстана поставил задачу — при рассмотрении дел в особом порядке, без исследования доказательств, необходима тщательная проверка обоснованности обвинения, несмотря на факт полного признания вины самим подсудимым.

8. Минниханов о жалобах на решения военкоматов

Еще один акцент на совещании был сделан на делах, связанных с деятельностью военкоматов и призывных комиссий. В 2022-м суды Татарстана рассмотрели 130 таких материалов, 22 из вынесенных решений были обжалованы и 2 из них отменены.

— Важно обеспечить защиту прав граждан в случае их нарушения, — отметил глава республики.

9. 20 тысяч административных арестантов и 708 штрафных миллионов

Говоря о рассмотрении гражданских дел, главный судья Татарстана отметил сокращение числа исков по самовольным постройкам в полтора раза, претензий граждан к Пенсионному фонду — на треть и почти двукратный рост споров о признании граждан и организаций собственниками «невостребованных земельных участков в составе земель сельхозназначения».

Гилазов отметил уверенный рост споров по наследованию имущества (на треть за год), отмечая, что дела этой категории уже конкурируют с земельными тяжбами и спорами о защите прав потребителей.

Из материалов итогового совещания судей

Штрафы были и остаются самым популярным видом наказания по административным делам. За год рублем наказали 103 тысячи нарушителей, административным арестом — 40 тысяч, еще 20 тысяч отделались предупреждениями. Между тем добровольные выплаты и взыскания по штрафам за 12 месяцев в Татарстане оценили в 251 млн рублей. Тогда как общий размер наложенных федеральными и мировыми судьями штрафов составил более 708 миллионов.

10. Дефицит кадров и избыток бумаг

Не обошел Ильгиз Гилазов и вопрос о текучке кадров — из аппарата мировых судей в 2022 году уволились 250 человек (36% от общего числа). Кадровый голод в аппарате вызван низким денежным содержанием и высочайшей нагрузкой, считает председатель ВС РТ.

Рустам Минниханов отреагировал: «Это сказывается на качестве судебных процессов. Потом кто придет вместо этих 36 процентов? Будем принимать решение». Он предложил Минюсту Татарстана заняться поиском новых способов стимулирования и мотивации сотрудников института мировой юстиции. А Гилазов продолжил — в республике не хватает и судей:

— Вопреки общественным стереотипам о профессии судьи, немногие готовы брать на себя такую ношу, нести ответственность за жизнь других людей и отдать себя полностью профессии. В настоящее время не закрыта 101 вакансия, — признался глава республиканского суда, отметив, что в ушедшем году 11 одобренных судейским сообществом претендентов не прошли кадровую комиссию при президенте РФ, а еще двое отозвали свои заявления, не дожидаясь решения этой комиссии.

Из материалов итогового совещания судей

В финале своего выступления руководитель ВС РТ процитировал часть выступления Владимира Путина на последнем съезде судей страны: «от работы каждого судьи зависит качество правосудия и авторитет судебной власти в стране», и каждый находится «в эпицентре конфликтов и споров, в атмосфере, где подчас эмоции накаляются до предела», но обязан «сохранять выдержку, проявлять уважение и внимание ко всем участникам судебных заседаний».

— Прошу вас всегда помнить о том, что от нас, наших действий, ответственного отношения к делу зависит настоящее и будущее людей, — добавил Ильгиз Гилазов.

В свою очередь, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов напомнил о необходимости создания кадрового резерва на должности судей и работников аппарата. И напомнил — с января 2023-го указом главы государства существенно повышены оклады государственных гражданских служащих [федеральных] судов.

В то же время Салихов отметил успехи судебной системы РТ в части использования современных технологий, включая пятикратный рост электронного документооборота, но посетовал — все виртуально поступившие документы переводятся... в бумажный вид, число дел растет, а «дефицит площадей остро поднимает проблемы их архивного хранения». По его мнению, соглашение о передаче в Госархив отдельных дел на выборочной основе пока затрагивает лишь 2—3% уголовных и гражданских дел.

— В половине судов архивы переполнены, — заявил он. — В остальных в среднем загружены не меньше чем на 90%. И поднял вопрос о возведении объединенного судебного архива в Татарстане.

Несколько цифр о работе судов РТ в 2022 году:

3,9 млрд рублей из бюджета было выделено на содержание, зарплату и обеспечение деятельности судов;

1 200 ложных сообщений о минировании судов поступили за 12 месяцев;

63,6 тысячи исков по оплате жилья и коммунальных услуг рассмотрели мировые суды (рост 5%);

27% всех преступлений в республике совершены в нетрезвом виде;

13% преступлений — на счету женщин.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов