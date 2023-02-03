В Татарстане начали реконструировать участки М-7 в составе маршрута Казань — Екатеринбург

В Татарстане приступили к реконструкции участков трассы М-7 «Волга», входящей в состав скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Их общая протяженность — 96,4 км, сообщил глава «Росавтодора» Роман Новиков во время своей рабочей поездки по дорожным объектам РТ.



— К 2024 году на участке трассы М-7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном не останется пересечений в одном уровне с местными и региональными дорогами. Мы построим и реконструируем 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, которые обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную трассу, — рассказал он.

На участке должны увеличить количество полос с двух до четырех, разделив встречные транспортные потоки барьерным ограждением. Планируется построить и реконструировать шесть мостов протяженностью от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.

Фото: rosavtodor.gov.ru

К работам приступили на всех участках реконструкции в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана. Сейчас перестраиваются коммуникации, устраиваются водопускные трубы и земляное полотно. На объекте выполнили 240 тысяч кубометров насыпи. Для увеличения несущей способности грунта земляное полотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля.

Начали возводить мосты через реки Сюнь и Мензеля. На объектах ведут работы по устройству буронабивных свай. К строительству и реконструкции остальных мостовых переходов и путепроводов специалисты приступят в ближайшее время.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Для обеспечения безопасности движения на развязках и мостовых переходах установят электроосвещение, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением, которое исключит возможность выезда машин на встречную полосу движения. Для удобства жителей близлежащих населенных пунктов устроят автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним и установят шумозащитные экраны.

В Татарстане на участках М-7, которые войдут в состав трассы Казань — Екатеринбург, в январе приступили к строительству надземных пешеходных переходов. На участке с 861 по 987 км М-7 в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана планируется построить 22 надземных пешеходных перехода.



Реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году. В конце октября в Актанышском районе Татарстана ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы протяженностью 6 километров (км 1155 — км 1161).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко