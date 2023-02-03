Wildberries запрещает продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Онлайн-ретейлер Wildberries вводит запрет на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.



По словам представителя маркетплейса, ограничение связано с недобросовестностью продавцов, которые под видом безникотиновой продукции продавали никотиновые изделия.

Под запрет попали безникотиновые курительные приборы, вейпы, безникотивные смеси, аппараты для курения и жидкости. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в течение полутора-двух месяцев могут пройти парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов. В случае принятия законопроекта о запрете электронных сигарет на территории России предпринимателям, которые занимаются продажей вейпов, будет дано время для переориентации своего бизнеса. Предложение об ограничении продажи вейпов в РФ поступило в декабре 2022 года.



Комментируя инициативу о запрете продажи вейпов, пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что ведомство концептуально поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

Инициативу о запрете электронных сигарет в России активно поддерживают в Татарстане. Согласно январскому исследованию, запрет электронных сигарет в России одобряет 62% казанцев. Еще 24% жителей столицы Татарстана выступают против инициативы.

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Маргарита Головатенко