Марат Хуснуллин о KazanSummit: «Мы на базе этого мероприятия делаем российский крупный форум»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал придание форуму KazanSummit федерального уровня. Мероприятие пройдет в Казани в мае под названием Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».



— По поручению президента был организован оргкомитет KazanSummit — то есть это уровень мероприятия, это взаимоотношения России со странами, где исповедуется ислам. Значит, поднято на новый уровень. На базе KazanSummit, который много лет проводил Татарстан, набран хороший опыт: в прошлом году было 60 стран-участников. Мы действительно сейчас на базе этого мероприятия делаем такой российский крупный форум, — сказал он.

По его словам, на заседании оргкомитета обсуждались подходы к реализации халяльной продукции. Ее экспорт, как он считает, большое направление, имеющее значительный интерес как для России, так и для стран — участниц форума.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— На самом деле у нас 15 так называемых блоков программы, которые мы планируем обсудить на этом мероприятии. Я убежден, что с учетом опыта Татарстана по проведению таких мероприятиях, мы проведем его на высоком организационном уровне. И, самое главное, мы должны достичь конкретных практических результатов, — высказался Марат Хуснуллин.



Напомним, указ о ежегодном проведении международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана президент страны Владимир Путин подписал в январе 2023 года. Оргкомитет возглавил Марат Хуснуллин.



Масштабированием этого делового события, которое должно стать главной дискуссионной площадкой России со странами исламского мира, добивалась большая команда во главе с президентом Татарстана. Как идет подготовка к саммиту, что будет в его программе, какими будут цены на участие для предпринимателей и что, кроме неудобств, почувствуют жители Казани — в интервью главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной «Реальному времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина