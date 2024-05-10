В Казани за 9 мая произошло 108 ДТП

За 9 мая 2024 года в Казани произошло 108 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал человек — был совершен наезд на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции полка ДПС УМВД России по Казани.

Сотрудники полиции задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 6 водителей без прав. В отдел полиции также доставили 6 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Ранее 5 мая на улице Пушкина, напротив дома 4, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом находился подземный пешеходный переход.

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Разиль Самигуллин