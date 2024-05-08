Где оставить машину в центре Казани?

В самом сердце города удобная и современная парковка вместимостью почти в 1000 машиномест готова с комфортом принять авто жителей и гостей столицы Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Ежегодно один из красивейших городов страны — столицу Татарстана город Казань посещают порядка 4 млн туристов, многие из которых приезжают на своих автомобилях. Для туристов и жителей Казани в самом центре города круглосуточно работает современный огромный паркинг, способный вместить авто всех любителей прогулок в историческом центре города и на набережной Казанки. Подробности — в материале «Реального времени».

От «Урама» до Кремля

В непосредственной близи к набережной реки Казанка, недалеко от моста «Миллениум» и экстрим-парка «Урам», расположился удобный многоуровневый подземный паркинг с возможностью парковки почти тысячи автомобилей.

В составе комплекса открытая парковка на 62 машино-места, где могут бесплатно парковаться туристические автобусы и автомобили людей с ограниченными возможностями здоровья, и четыре подземных уровня, где могут удобно разместиться более 900 автомобилей.

Въезд на подземный паркинг со стороны ул. Подлужной. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Въезды на парковку удобные и легко определяются по навигатору и поисковыми системами 2gis и Yandex. Достаточно вбить «Паркинг на НКЦ», и система предложит оптимальный маршрут и покажет въездные зоны. Подъехать к паркингу можно и со стороны ул. Подлужной, продвигаясь вдоль ступенчатых зеленых склонов, и со стороны ул. Пушкина — вдоль здания Государственного совета и Верховного суда Республики Татарстан. Въезд на паркинг — справа от открытой площадки напротив НКЦ.

Въезд на подземный паркинг со стороны ул. Пушкина. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Паркинг находится в самом центре туристической и культурной активности. Рядом много кафе и ресторанов для ценителей хорошей кухни. Оставив автомобиль на подземном паркинге, можно посвятить несколько часов неспешной беседе за накрытым столом в хорошей компании. Для любителей прогулок — сквер Фукса, Национальная библиотека со смотровой площадкой, открывающей потрясающие пейзажные виды. В шаговой доступности Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Государственный большой концертный зал им. С. Сайдашева, парк «Черное озеро», возрожденный собор Казанской иконы Божией матери. Еще дальше — Татарский театр им. Г. Камала, музей Горького. Вдоль набережной всего за полчаса неспешным шагом можно добраться до знаменитого здания Дворца земледельцев и Казанского Кремля — объекта культурного наследия России и мира, охраняемого ЮНЕСКО.

Почти тысяча машино-мест

Современный высокотехнологичный многоуровневый «Паркинг на НКЦ» работает круглосуточно.

Подземный паркинг оборудован лифтами и удобными выходами. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Удобств у паркинга немало: он находится в самом центре города. Кроме того, это самый технологичный паркинг в Казани на настоящий момент — четыре подземных уровня с надежной системой вентиляции, четырьмя лифтами и выходами.

Территория «Паркинга на НКЦ» оборудована удобной и интуитивно понятной навигацией. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Навигация паркинга продумана и интуитивно понятна. На территории всей парковки есть информационные блоки, которые подсказывают направление на выезд, в зоны оказания дополнительных услуг, к аппаратам оплаты.

Удобные паркоматы установлены перед каждым выездом с подземного паркинга. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Перед каждым выездом есть терминалы оплаты, которые нетрудно найти. Они принимают к оплате банковские карты. Два паркомата, что установлены на выезде на ул. Пушкина, готовы также принять наличные и выдать сдачу.



Полный сервис для автолюбителя

Кроме удобной навигации и круглосуточной охраны паркинга, автовладельцы получают возможность воспользоваться рядом удобных функций. Так, чтобы посетителям было удобно, свободные места подсвечены зеленым, занятые места — красным. Доступна почасовая оплата, а также возможность оставить автомобиль на сутки или приобрести абонемент на месяц и больший срок.

Для удобства посетителей свободные места на паркинге подсвечены зеленым светом, занятые — красным. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Владельцы электромобилей и гибридного транспорта могут воспользоваться зарядными станциями. На -1 уровне, в специально отведенном месте расположены восемь сдвоенных постов, что дает возможность одновременной зарядки 16 машин. Мощность каждого поста составляет до 22 кВт (время зарядки аккумуляторов зависит от установленного в электромобиле оборудования, для каждой марки индивидуально). Причем в настоящее время электромобиль зарядить можно совершенно бесплатно: клиент просто оплачивает стоимость парковки и, пока гуляет по Набережной или работает в офисе, аккумуляторы наполняются энергией.

Одновременно на парковке смогут заряжаться до 16 электромобилей. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Уже совсем скоро посетители паркинга смогут по доступным ценам воспользоваться услугами современной бесконтактной автомойки. Кроме того, установлены и работают четыре вендинговых автомата с ароматным кофе и горячими кофейными напитками для тех водителей, которым захочется взбодриться после дороги. Детей и сладкоежек можно порадовать ореховым мокко или горячим шоколадом.

Для деловых партнеров готово предложение по размещению на территории паркинга их промо. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Для будущих деловых партнеров паркинга, например, владельцев ближайших кафе и ресторанов, приглашающих посетить их заведения, агентств по продаже и аренде недвижимости, организаторов масштабных мероприятий и концертных программ, автосалонов, а также иных бизнесов, заинтересованных в эффективном продвижении своих товаров и услуг, готово выгодное предложение по размещению на территории подземного паркинга их промо и удобные рекламные конструкции на всех этажах комплекса в самых заметных его местах.

Всего к услугам бизнеса, стремящегося эффективно и выгодно представить свои предложения и продукцию жителям Казани и гостям столицы Татарстана, 75 мест размещения рекламы и 27 форматов: от рамок размером А4 на стенах лифтов до баннерных конструкций на металлокаркасе площадью до 12 кв. м над каждой из въездных групп подземного паркинга. Рекламные лайтбоксы с подсветкой точно не останутся без внимания в любое время суток. Сроки размещения — от месяца. Чем дольше занято рекламное место, тем выгоднее цена размещения. Стоит поспешить: значительная часть площадей уже забронирована теми, кто понимает выгоду правильно подобранной локации для размещения рекламы в самом начале летнего туристического сезона.

Оставь машину и наслаждайся городом!

— Комфортная температура круглый год, красиво, удобно, аккуратно, чисто и, что немаловажно — доступные цены. Чтобы недорого припарковать свой автомобиль в центре Казани — нужно очень хорошо постараться и поискать. И вряд ли это будет настолько близко к набережной, а также к деловому и историческому центру города одновременно, — отмечает заместитель директора — начальник участка ООО «Сервис-Интегратор» Сергей Баймашкин. И добавляет: — Оставив на территории паркинга свой автомобиль, можно не переживать за его сохранность: шлагбаумы на въезд и выезд, система видеонаблюдения, охрана, а еще чистота и порядок, за которыми в постоянном режиме следит команда обслуживания комплекса.

Огромный плюс этой многоуровневой парковки — круглосуточная административная поддержка. Припарковать автомобиль на несколько часов, сутки или заключить договор на более продолжительный срок можно в любой день недели и в любое время суток. Кроме того, сотрудники обслуживающей паркинг организации готовы в режиме 24/7 прийти на помощь по любым вопросам клиента — организационным, техническим, административным.

«Паркинг у НКЦ» — прекрасная возможность удобно и недорого припарковать свой автомобиль в самом центре Казани. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Для тех, кто уже оценил удобство паркинга и рассматривает возможность пользоваться им на постоянной основе, есть предложение о приобретении абонемента на срок от месяца до 3 лет. Это удобно, например, сотрудникам расположенных поблизости компаний и организаций, каждый день приезжающим на работу и решающим непростой вопрос, где припарковать автомобиль.

Комфортный и безопасный паркинг — дополнительное удобство для сотрудников окрестных компаний и организаций. Реклама АО «ТАИФ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Абонемент будет удобен также гостям города, которые приехали в Казань на личном транспорте, планируют задержаться надолго и переживают о том, где пристроить своего «железного коня» без каких-либо рисков.

«Паркинг на НКЦ»: оставь машину и наслаждайся городом!