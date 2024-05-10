Михаил Мишустин встретился с президентом перед приездом в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом перед тем, как отправиться в Государственную Думу. Глава государства поблагодарил Михаила Мишустина за проделанную работу и выразил надежду, что депутаты Госдумы поддержат его кандидатуру на должность председателя Правительства.

Михаил Мишустин заверил, что текущая работа правительства продолжится без пауз. Он подчеркнул, что правительство сделает все для развития экономики и оправдает доверие граждан.

Президент также отметил, что самое важное — это реализация национальных целей развития по всем направлениям. Напомним, Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров после утверждения нового председателя правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что, несмотря на выходные, депутаты продолжают работать.

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Разиль Самигуллин