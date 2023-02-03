«Альфа-Банк» нанес удар по акциям «Татнефти»
Качели акций «Татнефти»
Как рассказали «Реальному времени» читатели, им начали приходить СМС от «Альфа-Банка» с призывом заработать до 4,6% на падении акций «Татнефти». Речь о шорте — продаже на фондовом рынке акций, которыми трейдер по факту не владеет. Он их берет в долг у брокера и платит за это комиссию, а после падения выкупает их обратно и возвращает — а разницу между ценой продажи и покупки оставляет себе.
— В ближайшие несколько месяцев «Татнефть» ждут непростые времена, а значит, пора шортить ее акции. Продайте их и выкупите по более низкой цене, чтобы заработать, — говорится в рассылке банка.
Обосновывая свое предложение, кредитная организация ссылается на экспертов. Их прогноз базируется на следующих пунктах:
- из-за санкций Запада выручка «Татнефти» сократится — сейчас продажа нефтепродуктов приносит компании больше 40% от всех доходов;
- РЖД отказывается перевозить нефтепродукты на Восток, что может негативно повлиять на продажи и производство нефтяников;
- «Татнефть» закрыла офис в Швейцарии в связи с остановкой экспорта нефти по морю.
В итоге «Альфа-Банк» предлагает продавать акции не дешевле 327 рублей — а затем покупать их не дороже 312 рублей. И обещает потенциальную доходность сделки в 4,6% за 4—8 недель.
На фоне этого акции «Татнефти» действительно начали падать в цене. Накануне одна обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 326—327 рублей. А сегодня с утра, согласно данным БКС, идет снижение — минимально бумага стоила 322,2 рубля (по состоянию на 15.15). Сейчас цена вновь начала подниматься — к 16.33 цена увеличилась до 324,7 рубля. На 17.14 акции вновь упали — до 323,9 рубля.
«Реальное время» направило запросы в «Татнефть» и «Альфа-Банк», на момент публикации материала ответы получены не были. Отметим, что банк оперативно удалил рекламную акцию из приложения.
UPD: после публикации в «Альфа-Банке» «Реальному времени» сообщили, что сообщение о шорте некорректно: «Оно было отправлено ошибочно на единичных клиентов».
Эхо «Московского кольца»
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с изданием обратил внимание на аналогию с «Московским кольцом».
Реакция пошла незамедлительно: 29 августа 2017 года первый из банков «Московского кольца» — «ФК Открытие» — отправился на санацию, за ним пошли «Бинбанк» (20 сентября) и «Промсвязьбанк» (15 декабря).
«Альфа-Банк» — крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место по размеру активов. 1 марта 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции ЕС, вышли из состава директоров «Альфа-Банка». Проживающий в Лондоне Фридман неоднократно жаловался на то, что из-за персональных санкций ему катастрофически не хватает денег и нечем платить даже прислуге. В декабре прошлого года в ряде СМИ появились сообщения, что он задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) по подозрению в отмывании денег.
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комментарии
Просто кто-то из топов Альфы решил таким образом на шорте заработать.