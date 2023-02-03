«Альфа-Банк» нанес удар по акциям «Татнефти»

Фото: скриншот сайта

Качели акций «Татнефти»

Как рассказали «Реальному времени» читатели, им начали приходить СМС от «Альфа-Банка» с призывом заработать до 4,6% на падении акций «Татнефти». Речь о шорте — продаже на фондовом рынке акций, которыми трейдер по факту не владеет. Он их берет в долг у брокера и платит за это комиссию, а после падения выкупает их обратно и возвращает — а разницу между ценой продажи и покупки оставляет себе.



— В ближайшие несколько месяцев «Татнефть» ждут непростые времена, а значит, пора шортить ее акции. Продайте их и выкупите по более низкой цене, чтобы заработать, — говорится в рассылке банка.

Фото: upload.wikimedia.org

Обосновывая свое предложение, кредитная организация ссылается на экспертов. Их прогноз базируется на следующих пунктах:

из-за санкций Запада выручка «Татнефти» сократится — сейчас продажа нефтепродуктов приносит компании больше 40% от всех доходов;

РЖД отказывается перевозить нефтепродукты на Восток, что может негативно повлиять на продажи и производство нефтяников;

«Татнефть» закрыла офис в Швейцарии в связи с остановкой экспорта нефти по морю.

В итоге «Альфа-Банк» предлагает продавать акции не дешевле 327 рублей — а затем покупать их не дороже 312 рублей. И обещает потенциальную доходность сделки в 4,6% за 4—8 недель.

На фоне этого акции «Татнефти» действительно начали падать в цене. Накануне одна обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 326—327 рублей. А сегодня с утра, согласно данным БКС, идет снижение — минимально бумага стоила 322,2 рубля (по состоянию на 15.15). Сейчас цена вновь начала подниматься — к 16.33 цена увеличилась до 324,7 рубля. На 17.14 акции вновь упали — до 323,9 рубля.

«Реальное время» направило запросы в «Татнефть» и «Альфа-Банк», на момент публикации материала ответы получены не были. Отметим, что банк оперативно удалил рекламную акцию из приложения.

UPD: после публикации в «Альфа-Банке» «Реальному времени» сообщили, что сообщение о шорте некорректно: «Оно было отправлено ошибочно на единичных клиентов».

Эхо «Московского кольца»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с изданием обратил внимание на аналогию с «Московским кольцом».



10 августа 2017 года «Альфа-Капитал» разослала клиентам письмо своего сотрудника Сергея Гаврилова о проблемах группы банков. В нем указывалось, что субординированные облигации «в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью». Публикация этого письма 16 августа 2017 года в газете «Ведомости» вызвала ажиотаж. «Альфа-Капитал» получил предупреждение Федеральной антимонопольной службы с требованием прекратить дальнейшую рассылку подобных писем и опровергнуть их содержимое. Сергея Гаврилова пригласили на беседу в Банк России для выяснения обстоятельств и оценки риска манипулирования стоимостью ценных бумаг.

Реакция пошла незамедлительно: 29 августа 2017 года первый из банков «Московского кольца» — «ФК Открытие» — отправился на санацию, за ним пошли «Бинбанк» (20 сентября) и «Промсвязьбанк» (15 декабря).

«Альфа-Банк» — крупнейший частный банк в России, занимающий четвертое место по размеру активов. 1 марта 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции ЕС, вышли из состава директоров «Альфа-Банка». Проживающий в Лондоне Фридман неоднократно жаловался на то, что из-за персональных санкций ему катастрофически не хватает денег и нечем платить даже прислуге. В декабре прошлого года в ряде СМИ появились сообщения, что он задержан сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) по подозрению в отмывании денег.

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Юлия Гараева, Дарья Пинегина