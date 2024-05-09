Разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья в России достиг 55%

По данным Центрального банка РФ, в первом квартале 2023 года разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья достиг 55%. Годом ранее этот показатель составлял 44%. Глава Банка России уже тогда отмечала, что это «очень много».

В Москве разрыв цен еще выше — 68%. Одной из основных причин такого роста является влияние льготных программ на стоимость жилья на первичном рынке. Во втором квартале этого года льготные программы продолжат действовать, поэтому можно ожидать сохранения текущей ситуации.

После завершения действия льготных программ, по прогнозам экспертов, ситуация на рынке жилья должна измениться. Однако едва ли эти изменения будут стремительными. Напомним, первичный рынок недвижимости в первом квартале 2024 года начал буксовать вслед за почти парализованной «вторичкой». По оценкам риелторов, в Татарстане сегодня накопился рекордный объем нераспроданных квартир. Основная причина — в высокой ключевой ставке.

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Разиль Самигуллин