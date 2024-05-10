Компания Centrus запросит исключения на запрет импорта обогащенного урана из России

Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus сообщила, что попросит разрешить ей продолжить импорт обогащенного урана из Российской Федерации. Об этом сообщает «Газета.ru».

В США 30 апреля ввели запрет на поставки этого вида топлива из России. Он вступил в силу через 90 дней. Однако Centrus планирует подать заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана своим клиентам.

Представитель Centrus Линдси Гейслер заявила, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана имеет решающее значение не только для их компании, но и для всей атомной отрасли США.

В свою очередь, в госкорпорации «Росатом» предупредили, что запрет поставок обогащенного урана из России в США может привести к разрушительным последствиям для рынка. В компании отметили, что может пострадать устойчивая работа глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин