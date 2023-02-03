СБУ нашла черную бухгалтерию «Укртатнафты»

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны обнаружили черную бухгалтерию «Укртатнафты» украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщают украинские СМИ.



Указывается, что в Днепре был оборудован подвал, где хранились документы и печати разных фирм. Главному бухгалтеру компании объявили подозрение.

Сегодня спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализировали имущество иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.

1 февраля в доме Коломойского прошли обыски. По информации СМИ, разыскные мероприятия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд). Еще одной причиной обысков является уклонение от уплаты таможенных пошлин. 2 февраля суд Лондона разрешил арест по всему миру ранее не выявленных активов Коломойского и Боголюбова.

В ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского, а также Геннадия Боголюбова. Оба обвиняются в хищении более 800 тыс. тонн нефти. Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, украинский бизнесмен Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов. Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины.

Об уголовном деле стало известно в августе 2021-го. Напомним, «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта». В 2007-м контроль над ней перешел к Коломойскому. «Укртатнафта» приняла крупную партию нефти, после чего преступное сообщество отстранило от работы татарстанских менеджеров и акционеров, а нефть оставило себе.

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Маргарита Головатенко