Владимир Путин обсудил борьбу с терроризмом с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба.

На совещании президент предложил обсудить борьбу с терроризмом. Как напомнил Владимир Путин, этот вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности страны.

— На протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение, — резюмировал глава государства.

Фото: kremlin.ru

В видеоконференции приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



Неделю назад члены Совбеза РФ обсудили вопросы внутренней повестки, а также вопросы внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов