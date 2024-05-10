Госдума рассчитывает получить кандидатуры министров после утверждения главы правительства

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что парламент рассчитывает получить предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства и министров сразу после утверждения главы кабинета министров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации, Госдума утверждает по представлению председателя правительства РФ кандидатуры заместителей председателя и федеральных министров.

После назначения премьер-министра у него есть две недели на то, чтобы предложить Госдуме кандидатуры на посты своих заместителей и министров. Затем парламент в течение недели принимает решение по этим назначениям. Ранее Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

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Разиль Самигуллин