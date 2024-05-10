«Елабужские барсы» стали вторыми на сборах суворовцев «Наследники Победы»

Сегодня в казанском парке Победы состоялось торжественное закрытие седьмого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы». С 30 апреля по 9 мая его участники из 10 профильных училищ и корпусов МВД, Росгвардии, Следкома и МЧС сражались в спортивных залах, на военном полигоне и учебных классах за звания лучших.



Метали гранаты, разбирали мины, преодолевали условно зараженную территорию в противогазах, оказывали медицинскую помощь, сражались на футбольном поле и за шахматной доской и даже рубились в компьютерных боях.

Лучшей сегодня назвали команду «Забайкальские манулы» из Читинского военного суворовского училища МВД России, чуть уступили им «Елабужские барсы» из Елабужского суворовского училища, ну а третье место завоевали суворовцы из Санкт-Петербурга, передает журналист «Реального времени».

В личном зачете победителем стал Анатолий Арефьев из Читы.

Победитель Анатолий Арефьев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

За бортом пьедестала остались команды из Самары, Грозного, Астрахани. На будущий, 80-й год со дня Победы в Великой Отечественной «наследников» планируют собрать в городе-герое Москве.

Как отметил генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по работе с личным составом МВД страны Андрей Ларионов, сбор в Казани стал ярким и запоминающимся, а сам формат таких состязаний из эксперимента превратился в традицию. «Уверен, участие в сборе укрепило вас в мысли о выборе будущей профессии», — добавил Ларионов.

Также в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов и представители иных силовых ведомств, а также ДУМ и Казанской метрополии.