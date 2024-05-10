День в истории 10 мая: первое заседание Госдумы, последний показ «Норд-Оста», родился Рамиль Муллин
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 мая 2024 года
10 мая пройдет Церемония торжественного закрытия седьмого открытого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы» в казанском парке Победы. 21 год назад состоялся последний показ печально известного мюзикла «Норд-Ост», 91 год назад в Берлине и некоторых других немецких городах прошла акция сожжения книг, неугодных гитлеровскому режиму, 118 лет назад открылось первое заседание Госдумы России, 135 лет назад скончался видный русский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Главные события дня, ожидаемые и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Церемония торжественного закрытия седьмого открытого военно-спортивного сбора суворовцев и кадетов «Наследники Победы» в казанском парке Победы.
- На площади Тысячелетия в Казани пройдет чемпионат России по спортивной ходьбе.
Кто родился: Александр Друзь и Владислав Листьев
- 1850 — шотландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании Томас Липтон (скончался 2 октября 1931 года).
- 1864 — французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа Леон Гамон (скончался 10 августа 1946 года).
- 1883 — исследователь Арктики Николай Пинегин (скончался 18 октября 1940 года). Он родился в Елабуге. Окончив Казанскую художественную школу, увлекся Арктикой и в 1909 году совершил первое путешествие на Мурманское побережье Кольского полуострова. А уже в 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Седова в качестве художника, фотографа и оператора. Позже на основе всех собранных материалов снял первый документальный фильм об Арктике. Седов назвал именем Пинегина западный остров южных Крестовых островов и западный мыс у входа в залив Иностранцева.
- 1924 — советская поэтесса Юлия Друнина (скончалась 21 ноября 1991 года). Главной темой ее произведений стала война. В числе наиболее известных ее стихотворений — «Я только раз видала рукопашный...», «Я родом не из детства — из войны...», «Зинка» и др.
- 1926 — советский и российский актер Владимир Татосов (скончался 24 декабря 2021 года). В числе наиболее известных картин с участием Владимира Татосова — «Залп «Авроры», «Интервенция», «Соломенная шляпка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Бандитский Петербург — 3» и другие.
- 1930 — музыковед Махмут Нигмедзянов (скончался 4 августа 2020 года). Учась в консерватории, во время самостоятельных фольклорных экспедиций на каникулах он обратил внимание на своеобразные, никем не записанные народные песни различных групп татар. Благодаря его стараниям собрано около 4000 и этнографически достоверно расшифровано свыше 1000 напевов, из них более 700 вошло в три книги народных песен.
- 1950 — советская и российская актриса Наталья Бондарчук. Наибольшую известность актрисе принесла философско-фантастическая картина Тарковского «Солярис».
- 1955 — российский телеведущий, участник интеллектуальных игр Александр Друзь. Он провел на передаче «Что? Где? Когда?» 73 игры, 46 из которых выиграл.
- 1956 — советский телеведущий и тележурналист Владислав Листьев (скончался 1 марта 1995 года). Первый генеральный директор ОРТ, автор и первый ведущий телепередач «Взгляд», «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».
- 1963 — директор учебно-реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова.
- 1974 — глава Нижнекамского района Татарстана, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.
Кто скончался: Юрий Олеша и Леонид Кравчук
- 1843 — русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев (родился 30 июля 1796 года). Он являлся автором проекта Конституции нового общества, где предполагал сохранить монархию, но оставлял императору ограниченную власть, подобную президентской в США, и предлагал деление России на независимые области, соединенные общим союзом. На Сенатской площади, и вообще в Петербурге, в момент восстания декабристов Муравьева не было — вместе с женой они были в это время в семейном имении, однако он был арестован по доносу как один из руководителей тайного общества.
- 1889 — русский писатель-сатирик Михаил Салтыков-Щедрин (родился 27 января 1826 года). Был соредактором журнала «Отечественные записки». Автор книг «История одного города», «Современные идиллии», «Господа Головлевы», «Сказки для детей изрядного возраста».
- 1960 — русский и советский писатель Юрий Олеша (родился 3 марта 1899 года). Известен как автор книги «Три толстяка».
- 1968 — советский военачальник, Маршал Советского Союза Василий Соколовский (родился 21 июля 1897 года). Автор исторических трудов «Военная стратегия» и «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» — во время войны он успешно участвовал во многих операциях, руководя несколькими фронтами.
- 2022 — первый президент Украины в 1991—1994 годы Леонид Кравчук (родился 10 января 1934 года). Кравчук подписал с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем так называемые Беловежские соглашения, которые завершили историю СССР.
Праздники: фестиваль тюльпанов в Канаде
- Неофициальный праздник День чистой комнаты.
- Праздник цветов в Азербайджане. Первоначально праздник проводился 11 мая, после дня рождения президента страны Гейдара Алиева. Начиная с 2004 года праздник проводится точно в день рождения азербайджанского лидера.
- Фестиваль тюльпанов в Канаде. Ежегодно этот весенний праздник стартует в Оттаве в первой половине мая и длится около двух недель. Традиция появилась после Второй мировой войны, на время которой Канада предоставила кров вынужденному бежать от фашистского режима королевскому дому Нидерландов. Вернувшись на родину в 1945 году, принцесса Голландии Юлиана послала в дар Оттаве 100 тысяч луковиц тюльпанов. Первый фестиваль прошел в Канаде в 1953 году.
События: открытие Каймановых островов, сожжение книг в Германии, начало съемок «Место встречи изменить нельзя»
- 1503 — Христофор Колумб открыл Каймановы острова. Название исконных жителей этих мест не сохранилось, и Колумб стал первым европейцем, увидевшим берега этих низменных островов. Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось и таким осталось в картографии.
- 1906 — состоялось открытие первой Государственной Думы России. Она должна была рассматривать законопроекты, которые затем должны были обсуждаться в Государственном совете и утверждаться царем. Всего за 72 дня своей работы первая Дума, войдя в историю как «Дума народного гнева», приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. В итоге она была распущена царем.
- 1917 — в Петрограде постановлением Временного правительства было создано библиографическое учреждение «Российская книжная палата» — первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. В 1920 году Палата была переведена в Москву и реорганизована в Российскую центральную книжную палату, а в 1936 году преобразована во Всесоюзную книжную палату, которая стала центром государственной библиографии и статистики печати в СССР, научно-исследовательским учреждением в области библиографии, книговедения и издательского дела. В 1992 году учреждение вновь стало именоваться Российской книжной палатой. С 2013 года оно функционирует как филиал ИТАР-ТАСС.
- 1932 — в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров. Про те голубые экраны шутили: приемник — с почтовый ящик, изображение — с почтовую марку. К слову, вначале развитие телевидения шло в двух направлениях — электронном и механическом. Причем развитие механических систем происходило практически до конца 40-х годов XX века, но затем было полностью вытеснено электронными устройствами. На территории СССР механические телесистемы просуществовали немного дольше.
- 1933 — в Берлине и некоторых других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму. 20 тысяч книг было предано огню только в столице. В основном книги еврейских авторов, а также сочинения марксистского и пацифистского характера: труды Альберта Эйнштейна, Карла Маркса, сочинения Генриха и Томаса Маннов, Стефана Цвейга, Эриха Кестнера, Зигмунда Фрейда и других. Сегодня в этот день в Германии отмечают День книги.
- 1978 — начались съемки ставшего культовым фильма «Место встречи изменить нельзя». Памятники легендарным героям этого советского детективного сериала — Жеглову и Шарапову — установлены в Москве, у здания уголовного розыска на Петровке, 38, и в Волгограде, у здания областного МВД.
- 2003 — состоялся последний показ первого русского мюзикла «Норд-Ост». Организаторы были вынуждены закрыть шоу из-за снижения зрительского интереса к постановке. После захвата чеченскими террористами здания Театрального центра в октябре 2002 года зрители не хотели идти в зал, где на глазах всего мира в течение нескольких дней разыгрывалась трагедия, приведшая к человеческим жертвам.
- 2005 — в Берлине в год 60-летия окончания Второй мировой войны рядом с Бранденбургскими воротами был открыт мемориал шести миллионам евреев, жертвам Холокоста. На площади в 19 тысяч квадратных метров в шахматном порядке установлены 2 711 темно-серых бетонных блоков. Человек, осматривающий их, оказывается в каменном лабиринте, выход из которого приходится искать самостоятельно. Под землей же устроено так называемое Место информации, где собраны архивные материалы об «окончательном решении еврейского вопроса», его причинах и последствиях.
- 2019 — российский путешественник Федор Конюхов впервые в истории переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.