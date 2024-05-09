Замминистра финансов России Алексей Лавров принял участие в параде Победы в Зеленодольске

Заместитель министра финансов России Алексей Лавров приехал на парад Победы в Зеленодольск. Вместе с мэром города Михаилом Афанасьевым, депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым и заместителем председателя Госсовета республики они возложили цветы к Вечному огню.

В своей речи Афанасьев напомнил о вкладе зеленодольцев в победу в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что из Зеленодольска на войну ушли 34 тысячи человек, 13 тысяч из них погибли. Пятнадцать уроженцев Зеленодольского района стали героями Советского Союза, двое — полными кавалерами Ордена «Слава». В настоящее время в районе проживает 16 ветеранов Великой Отечественной войны и 349 тружеников тыла.

Алексей Лавров также выступил на параде. Он сказал, что бойцы специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске, следуют примеру своих дедов и прадедов. Всего на линии фронта сражаются порядка 500 зеленодольцев. Замминистра подчеркнул, что русский народ невозможно победить. Он также отметил высокую организацию парада Победы, сплоченность трудовых коллективов оборонных предприятий и высокую гражданскую позицию зеленодольцев.



Парад Победы в Зеленодольске посетили более 15 тысяч человек. Напомним, в Зеленодольске состоялся IX ежегодный фестиваль «Поющий май», посвященный Году семьи. На сцену вышли 28 коллективов, всего около тысячи участников.

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Разиль Самигуллин