Владелец «Мегастроя» Владимир Малыгин: «Рынок меняется, и мы меняемся»

Президент сети гипермаркетов «Мегастрой» — о ситуации на рынке строительных материалов, изменениях в компании и планах на будущее

Как стало известно «Реальному времени», в ООО «Агава», занимающемся развитием торговой сети гипермаркетов «Мегастрой», с 19 января сменился генеральный директор. На место Дмитрия Бреева, который занимал этот пост с мая 2020 года, была назначена Анастасия Кузьмина. Как рассказал изданию сам владелец ГК «Агава» Владимир Малыгин, кадровые изменения вызваны тем, что компания развивается и ее требуется усилить. Однако «стройка» далеко не единственное направление в деятельности Владимира Малыгина, бизнесмен имеет ряд проектов в сфере рыбоводного хозяйства и туризма. О том, как реализуется четвертая очередь рыбоводного комплекса и когда завершится реконцепция «Мегастроя», — в материале «Реального времени».

«Мы усиливаем кадровый потенциал»

— Как и в связи с чем произошли кадровые изменения в компании?

— Компания активно развивается, и у нее есть несколько направлений. Существует необходимость централизовать все дублирующие функции, унифицировать процессы всех бизнесов. Для этого в компании была создана должность — помощник президента. На данную должность был назначен Дмитрий Бреев. Несколько бизнесов — это достаточно тяжело, когда ты везде в роли первого. Вместе с тем рынок меняется, и мы не останавливаемся. И есть сотрудники, которые растут и развиваются с компанией. Анастасия Кузьмина — это наш сотрудник, которая работает в компании уже 15 лет, росла и развивалась вместе с ней. Сегодня это по-настоящему достойный генеральный директор компании.

Для развития всех направлений компании, а это сети гипермаркетов «Мегастрой», питомник растений «Биосфера», рыбзаводы «Биосфера-Фиш», туристический комплекс «Удача Рыбака», нужны способные, одаренные и энергичные люди. Поэтому у нас сейчас происходят такие изменения, мы усиливаем кадровый потенциал.

— Изменения в руководстве привели к изменениям у рядовых сотрудников?

— Любое изменение приводит к переменам на всех уровнях. Новый руководитель начинает работать свойственно своему стилю управления, и происходит совершенствование функциональных обязанностей и должностных инструкций. Бывает так, что свежим взглядом видишь решение вопроса иначе. Это положительно влияет на компанию, этими изменениями я доволен, и сотрудники восприняли позитивно. За собой все это потянуло кадровые изменения и в других звеньях. Все они связаны с ростом сотрудников. Сотрудники являются основой компании, мы вкладываемся в их обучение.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты». Офис по адресу: ул. 2-я Азинская, 7б

— Как будет развиваться бренд и планируется ли расширение?

— В планах развитие сети гипермаркетов «Мегастрой», строительство четвертого рыбзавода «Биосфера-Фиш», развитие туристического комплекса «Удача Рыбака». Именно для этого мы сейчас и усиливаем кадровый потенциал, потому что любой проект требует усилий. Но есть трудности с площадками, и этим надо отдельно заниматься. Рассматриваем варианты покупки готовых площадок.

Говоря о туристическом комплексе, стоит отметить, что речь идет о проекте Владимира Малыгина по устройству экопарка общей площадью 60 гектаров рядом с заводом по производству волжской стерляди и форели «Биосфера-Фиш» (кроме этого проекта, на производство уже организовываются экскурсионные туры, — прим. ред.).



Фото: Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru. Завод «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе Татарстана

«От качества воды зависит само проектирование и мощности завода»

— Появился ли новый магазин в каком-нибудь городе?

— Смотрим разные земельные участки, отслеживаем тренды рынка, анализируем площадки уходящих с рынка конкурентов. Мы фокусируемся на тех объектах, у которых возможности соответствуют стоимости. Если говорить о розничном магазине с небольшой площадью, в 2022-м мы открыли магазин по продаже рыбы и продуктов собственного производства рядом с заводом напротив поселка Зимняя Горка.

— Разведением рыбы занимаются ваши специалисты?

— Наша специализация — это воспроизводство стерляди, волжской популяции. У нас крупнейший завод в России по воспроизводству стерляди. Также мы построили форелевый завод, который на данный момент показывает очень хорошие финансовые показатели. Сейчас планируем строить четвертую очередь рыбзавода, где будем растить форель до 3—4 килограммов. На текущий момент завод воспроизводит 2 миллиона малька и 130 тонн мяса форели. Мы планируем увеличить производство до 600 тонн в год мяса форели весом до 3—4 килограммов.

Фото: Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru. Владимир Малыгин на заводе «Биосфера-Фиш»

— Какие перспективы открытия завода?

— Мы находимся на стадии составления технического задания на проектирование этого завода, анализируем массу данных. Например, какая будет вода? От качества воды зависит само проектирование и мощности завода. Все кроется в мелочах. Естественно, мы будем думать не только о выращивании рыбы, но и о ее производстве. Это перспективное направление. Мы будем растить рыбу целый год. Экономика при производстве рыбы и доходы уже совсем другие — выше.

Напомним, о завершении строительства третьей, форелевой очереди рыбоводного комплекса было объявлено в октябре 2021-го. Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился и с этим производством. Основное направление — воспроизводство стерляди волжской популяции. На предприятие обращаются те компании и фирмы, которые в процессе своей деятельности наносят водным ресурсам ущерб. Первая очередь рыбного производства обошлась в 160 миллионов рублей, строительство второй увеличило затраты до 625 миллионов. Форельник вместе с оборудованием стоил еще 140 миллионов.

Фото: tatarstan.ru (архив). Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии завода по воспроизводству стерляди

«Конкуренция существует, она всегда была и будет»



— Какова сейчас конкуренция для «Мегастроя» и есть ли она вообще?

— Для сети гипермаркетов «Мегастрой» конкуренция существует, она всегда была и будет. Мы заняли уверенную позицию на рынке. Постоянно работаем над совершенствованием внутренних процессов, раскрываем ресурсы и потенциал сотрудников. В данный момент идет реконцепция всех наших гипермаркетов. Торговый зал стал светлее. Процесс покупки стал удобнее — появились кассы самообслуживания и зона ожидания для покупателей. Это серьезные финансовые вложения и трудоресурсы, но результат дает положительный эффект. В 2022-м мы обновили гипермаркет в Казани на Гаврилова, 5. Сегодня там можно увидеть серьезные изменения в ассортименте: на полках появились тренды в ремонте, разные стили в дизайне, готовые решения, идеи...

По этому принципу мы ранее обновили гипермаркет в Казани на проспекте Победы, 101, в Чебоксарах (Марпосадское шоссе, 17), два в Ульяновске (пр. Созидателей, 116 и Московское шоссе, 90а). Сейчас приступили к гипермаркету в Набережных Челнах на Машиностроительной, 75. В июне мы его закончим. Многое поменялось, на рынке появились новые тренды в товарах, а также изменилось поведение людей.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты». Магазин по адресу: ул. 2-я Азинская, 7б

— Как сейчас обстоят дела на рынке строительных материалов и оборудования? Повлиял ли уход зарубежных компаний?

— Мы всегда отдавали предпочтение отечественным производителям и из Китая. Доля иностранной продукции незначительная. Уход иностранцев мы не почувствовали и наши экономические показатели остались на высоком уровне. Как работали с производителями из России и Китая, так и продолжаем работать. Для нас ничего не изменилось.

— Были ли какие-то изменения в отдельных периодах?

— Я никак не почувствовал. Кто-то ушел, и тут же кто-то занял место. Все стабильно. У нас всегда был товар на полках для нашего покупателя.

— Какие-то категории товаров сейчас покупаются чаще или больше остальных?

— Категории товаров для отделки и обустройства дома показывают положительную динамику в продажах. Если взять товарные категории, связанные с конструкционными материалами, допустим, гипсокартон, фанера, металлы, сухие смеси и все, что связано с конструкциями зданий, то там есть небольшое падение спроса. В целом спрос на товары для строительства, ремонта и обустройства дома и сада стабилен. Впереди сезон продаж, и мы предполагаем, что будет еще небольшой рост.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Многие бренды сами сломали себе репутацию»

— Будут ли выводиться новые бренды на рынок?

— Какие-то новые товары — возможно. Но что касается именно брендов, то люди становятся менее чувствительны к ним. Многие бренды сами сломали себе репутацию. Огромное количество товаров производится у нас в высоком качестве. Брендов очень много, и поэтому идет стирание ценности какого-то одного. Допустим, если взять минеральные плиты, производят их наши российские производители. Хорошо ведь производят, и качество хорошее. А иностранные тогда зачем нужны, если есть наши и по более выгодной цене?

Даже если переключиться на продукты питания, то была Coca-cola. А сколько производителей напитков начали производить ее, когда она ушла? А кто сказал, что они чем-то плохи? Шикарные, ничем не отличаются. Получается, что новый товар вышел. А был ли это бренд? Я сейчас ни одного названия не вспомню из этих напитков. В строительных материалах то же самое. Если кто-то будет окончательно уходить, то кто-то другой заместит. Ротация товаров и брендов на рынке была и будет. Время сейчас другое, и у людей смекалка быстро работает.

Фото: Арсений Фавстрицкий/realnoevremya.ru. Владимир Малыгин на заводе «Биосфера-Фиш»

— Есть ли у вас в начале этого года, когда экономическая ситуация в стране более-менее стабилизировалась, какие-то прогнозы? Может быть, вы претендуете на какие-то рекорды?

— Все быстро меняется и прогнозировать далеко вперед было бы некорректно. Мы строим планы и быстро адаптируемся к изменениям рынка. Мы максимизиурем результаты и уверены, что все будет хорошо, ведь наше желание работать, развиваться и мотивация сотрудников высоки. Мы предполагаем, что реальные показатели будут выше ожидаемых. Январь лишь первый месяц года, по которому выводы делать рано, но уже сейчас мы идем с плюсом к прошлому году.



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Максим Кокунин